30歳・人気テニスプレイヤーの園田彩乃、美バストあらわな“サ活”ショットに反響「来世はタオルに…」
人気テニスプレイヤーの園田彩乃（30）が、30日までに自身のXを更新。美ボディあらわな“サ活”ショットを公開した。
【写真】これはすごい！美バストあらわなサ活ショットを披露した園田彩乃
圧巻の“美バスト”があらわになった写真に、ファンからは「来世はタオルになりたい」「かわいい！」「完璧」などといった感想が相次いで寄せられている。
園田は、1995年10月6日生まれ、福岡県出身。JTAの最高ランキングは、シングルス80位・ダブルス56位。また、インスタグラムに水着姿を投稿するなどSNSでも積極的に発信を行っており、インスタグラムのフォロワーは10.3万人を誇る。11月には完全受注生産で30歳を記念して制作した、初のメモリアル写真集『彩−いろどり−』をリリースする。
直近では「今までバストについて話した事ありませんでしたが DMも来たり女性の悩みでもあると思うので少し」と書き出し、「えー。正直めちゃくちゃ重いです。走ると邪魔です。もちろんテニスの時も」と正直な思いを吐露。「おもりが付いているみたいなものなので肩も前に入ります。私の首を痛める悩みはそこも原因の1つだと思います。手術をするわけにもいかないのでしっかりケアをしないととんでもなく肩が凝ります」とも記していた。
