小嶋陽菜、現役社長の“ピタピタ”ワンピでデート風ショット「艶やかですな」「“尊い…” って声出た」
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（37）が28日、自身のXを更新。“ピタピタ”のワンピースをまとい、美胸元チラ見せショットを公開している。
【写真】「アートみたい」“ピタピタ”ワンピで浜焼きをする小嶋陽菜
小嶋は「またヤンマガ出てます！」とコメントし、ぴたぴたの黄色いワンピースをまとい、持ち前の美胸元をチラ見せした写真を3枚アップした。
ワンピースは大きく胸元が開いており、胸元から美デコルテまでを大胆に見せ、ビール片手に浜焼きを楽しむ、まるでデート気分が味わえる写真となっている。
ほかにも、太もも部分までが見える全身ショットもアップし、体のラインが際立つワンピースの全貌をのぞかせた。
この投稿にファンからは「こじはるって、いつみても全盛期なの、どうしてですか？」「最近は更に 色気が増して 艶やかですな マシマシやん」「変わらぬ可愛いさ」「ページめくるたびに “尊い…” って声出た」「全部のページがアートみたいでほんと癒された」などの反響が寄せられている。
