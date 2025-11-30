ÉâÀ¤³¨¤Ø¤Î¾ðÇ®¡Ä¤¤¤éÎ©¤Ä²ÎËû¤Ë»ëÄ°¼ÔºÇÃíÌÜ ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè45ÏÃ²èÌÌÃí»ë¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ
¡ü¡Ö²¶¤ãÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Í¤¨¤ó¤Ç!¡×
¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(Áí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á ¤Û¤«)¤ÎÂè45ÏÃ¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¤Î»ëÄ°Ê¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÂè45ÏÃ¤è¤ê¡¡(C)NHK
¡û¡Ö¤¢¡¢¼êÁ°¤É¤â¤Ï¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ33Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ81.3¡ó¡£´îÂ¿Àî²ÎËû(À÷Ã«¾ÂÀ)¤¬ÉâÀ¤³¨¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜ²°¤¿¤Á¤Ë¤¤¤éÎ©¤Ä¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡Ö²¿¤«¿½¤»¡Ä¤È¤Ï?¡×Æñ¤·¤¤´é¤Î²ÎËû¤Ë¡¢ËÜ²°¤¿¤Á¤Ï¤ª¤º¤ª¤º¤ÈÌä¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¡Ö²¿¤«¤·¤é¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤Î¡¢¤³¤³¤¬°ã¤¦¤À¤Î¡×²ÎËû¤ÏÂ¥¤¹¤è¤¦¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¡Ö¤¢¡¢¼êÁ°¤É¤â¤Ï¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×2¿Í¤ÎËÜ²°¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é²ÎËû¤ÎÉÔËþ¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¡Ö²¶¤ãÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Í¤¨¤ó¤ÇÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤Þ¤ÇÉÁ¤Ä¾¤·¤Þ¤¹!¡×²ÎËû¤Ï·ã¤·¤¤·õËë¤Ç¹¤²¤é¤ì¤¿³¨¤ò¤«¤½¸¤á¡¢Àª¤¤¤è¤¯ºÂÉß¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤«¤¬ÉâÀ¤³¨1Ëç¤Ë¤É¤¦¤«¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤Í¡Ä¡×ºÂÉß¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ËÜ²°¤¿¤Á¤Ï¶òÃÔ¤òÏ³¤é¤¹¡£
Æü¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¡¢²ÎËû¤Ï°ì¿´ÉÔÍð¤ËÉ®¤òÁö¤é¤»¤ë¡£2ËÜ¤ÎÉ®¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¤Ê¤¬¤éÌÛ¡¹¤ÈÉÁ¤Â³¤±¤¿¡£¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²¼³¨¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ²ÎËû¤Ï¡¢É®¤òÂÇ¤Á¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢Àª¤¤¤è¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¤¤éÎ©¤Á¤ò±£¤·¤¤ì¤Ì¤Þ¤Þ¡¢±ïÂ¦¤Î¾ã»Ò¤ò¹Ó¡¹¤·¤¯³«¤±Êü¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Ìç¿Í¤ÎµÆËû(µ×ÊÝÅÄÉð¿Í)¤¬ÍèµÒ¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè45ÏÃ¤ÎËèÊ¬Ãí»ë¥Ç¡¼¥¿¿ä°Ü
¡û²ÎËû¤ÈÄÕ½Å¤Î»Å»ö¾å¤ÎÁêÀ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÂ¿¿ô
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÉâÀ¤³¨¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÎËû¤Î¾ðÇ®¤¬¡¢ËÜ²°¤¿¤Á¤ËÍý²ò¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Îº¹¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÄÕ½Å(²£ÉÍÎ®À±)¤È·èÊÌ¤·¤¿²ÎËû¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎËÜ²°¤ÈÁÈ¤ó¤Ç³¨¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¿·¤·¤¯ÁÈ¤ó¤ÀËÜ²°¤¿¤Á¤ÏÄÕ½Å¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²ÎËû¤Î»Å»ö¤ËÁ´¤¯¸ý¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÎËû¤Ë¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤ËÜ²°¤¿¤Á¤ÎÂÖÅÙ¤¬²æËý¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£µÕ¤ËËÜ²°¤¿¤Á¤Ë¤Ï²ÎËû¤Î¸·¤·¤¤¥×¥í°Õ¼±¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¾¸ÍÃæ¤ËÌ¾¤ò¶Á¤«¤»¤ëÂç²È¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÎËû¤Î»Å»ö¤Ë¡¢¸ý¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ï°Ú¤ìÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Æ¥¤¥¯½Ð¤·¤Þ¤¯¤ëÊÔ½¸¤È¶Å¤êÀ¤Îºî²È¤Ã¤ÆÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö²Î¤Ï·Ý½Ñ²ÈÈ©¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉáÄÌ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£º¬·¡¤êÍÕ·¡¤êµ¿Ìä¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¡ÖÄÕ½Å¤Ï¹¾¸Í°ì¤ÎÌÜÍø¤¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡£ÉáÄÌ¤ÎËÜ²°¤«¤é¸«¤¿¤é²Î¤¬²¿¤ËÉÔËþ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤è¤Í¡×¤È¡¢²ÎËû¤ÈÄÕ½Å¤Î»Å»ö¾å¤ÎÁêÀ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉâÀ¤³¨¤Ï³¨»Õ¡¢Ä¦»Õ¡¢À¢»Õ¡¢ÈÇ¸µ¤ÎÊ¬¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬ÈÇ¸µ¤À¤Ã¤¿¡£ÈÇ¸µ¤Ï´ë²è¤ÎÎ©°Æ¡¢³¨»Õ¤Ø¤Î°ÍÍê¡¢Ä¦»Õ¡¦À¢»Õ¤Î¼êÇÛ¡¢»ñ¶â¤ÎÄ´Ã£¡¢´°À®ÉÊ¤ÎÎ®ÄÌ¤ÈÈÎÇä¡¢Ä®Êô¹Ô¤Ø¤Î¸¡±ÜÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³¨»Õ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÈÇ¸µ¤Ë¸Û¤ï¤ì¤ë·Á¤ÇºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
³¨»Õ¤Ï¸¶²èÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢´°À®ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÈÇ¸µ¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¨»Õ¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¸¶²è1Ëç¤Ë¤Ä¤¤¤¤¯¤é¤È¤¤¤¦Äê³ÛÀ©¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢ÉâÀ¤³¨¤¬¤É¤ì¤À¤±Çä¤ì¤Æ¤â³¨»Õ¤Î¼ýÆþ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÈÇ¸µ¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¶²è¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢²ÎËû¤Û¤É°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤³¨»Õ¤È¤Ê¤ë¤ÈÈÇ¸µ¤ÎÊý¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³¨»Õ¤Î´õË¾¤¬ÄÌ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡üÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¤«¤é²ÐµÞ¤ÎÃÎ¤é¤»
2ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ29¡Á30Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ80.5¡ó¡£¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤Î¤â¤È¤ØÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê(ÃæÂ¼È»¿Í)¤«¤é²ÐµÞ¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¯¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡Ö¤¢¤Î¼Ô¤Î°·¤¤¤Ë¼þ°Ï¤¬º¤¤Ã¤Æ¤ª¤ë?¡×Äê¿®¤Ï²°Éß¤Ç¿åÌî°ÙÄ¹(±àÅÄ¾ÍÂÀ)¤«¤é°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÏ·Ãæ¤¿¤Á¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤¢¤Î¼Ô¤Îµ¤Ì£¤Î°¤µ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡×¼£ºÑ¤Ï¼ÙËâ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾¡¼êµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Öº£¹¹ÃÙ¤¤¤ï¡×Äê¿®¤Ï¾®¤µ¤¯É¡¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¾åÍÍ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º´î¤ó¤Ç¤ªÎå¤ß¤«?¡×Â³¤¤¤ÆÂè½½°ìÂå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆ(¾ëÉ°Íù)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¡£°ÙÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¾¯¤·¤º¤Ä2¿Í¤Î´Ö¤Ë¹Â¤¬¤Ç¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤è¤í¤·¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ê¡×¼ÆÌî·ª»³(ÅèÅÄµ×ºî)¤¬¤É¤³¤«¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£Äê¿®¤¬¤µ¤é¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡Öº£¡¢Âç±ü¤Ç¾åÍÍ¤Î¤ª»Ò¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë°é¤¿¤Ì¤Î¤ÏË´¤²È´ðÍÍ(±üÃÒºÈ)¤Îã®¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î±½¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤ë¤è¤¦¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È°ÙÄ¹¤¬ÊÖ¤¹¡£¡Ö¤´ÌµÎé»Å¤ë!¡×¾®À«¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤È¡¢¡ÖÄ¹Ã«ÀîÍÍ¤è¤ê²ÐµÞ¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¤Æ¡×¤È²û¤«¤é½ñ¾õ¤ò¼è¤ê½Ð¤·Äê¿®¤ØÅÏ¤·¤¿¡£¡ÖÂçºê¤¬!¡×Äê¿®¤Ï½ñ¾õ¤ÎÃæ¿È¤ËÌÜ¤òÁö¤é¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î´é¿§¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ûÄê¿®¤Î¡Öº£¹¹ÃÙ¤¤¤ï¡×¤ËÈ¿±þ
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Äê¿®¤¬¼£ºÑ¤Ø¤ÎÉü½²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Äê¿®¤Ï°ÙÄ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆËëÉÜ¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ËëÉÜ¤Ç¤Î¼£ºÑ¤ÎÀì²£¤Ö¤ê¤ÏÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¸ý¤ò¶´¤à¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï·Ãæ¤Ç¤¢¤ëËÜÂ¿ÃéäÖ(ÌðÅç·ò°ì)¤È¾¾Ê¿¿®ÌÀ(Ê¡»³æÆÂç)¤â·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼Â»Ò¤Ç¤¢¤ë¾·³¡¦²ÈÀÆ¤Ç¤¹¤é¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë¼£ºÑ¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿Â¢¤«¤é¤Î½ñ¾õ¤Ï¡¢¸°¤ò°®¤ëÂçºê(±ÇÈþ¤¯¤é¤é)¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢°ìÂÎ²¿¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÄê¿®¤¯¤ó¤Î¡Øº£¹¹ÃÙ¤¤¤ï¡Ù¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤Á¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¡Ö¼£ºÑ¤µ¤Þ¤ÎËÜÀ¤ò¸«ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äê¿®¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥½¨¤À¤Í¡£¤À¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¤µ¡×¡ÖÄê¿®Â¦¤ËÍÍø¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ï¼£ºÑ¤À¤«¤é¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌýÃÇ¤Ç¤¤ó¤Ê¡×¤È¡¢Äê¿®¤Î¸ÀÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºîÃæ¤Ç¤Ï²ÈÀÆ¤Î»Ò¶¡¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆÁÀî²È´ð¤Îã®¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï²ÈÀÆ¤Ï²È´ð¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤ÏËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼«¿È¤Ç»²ÇÒ¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¡¢¼ãÇ¯´ó¤Ê¤É¤Î²È¿Ã¤ËÂå»²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±²È´ð¤Îã®¤ê¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ÈÀÆ¤ÏÎòÂå¤ÇºÇÄ¹¤Î50Ç¯´Ö¾·³¤Ëºß°Ì¤·¤¿¤¬¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤òã«¤ëÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ø»²ÇÒ¤¹¤ëÆü¸÷¼Ò»²¤Ï1ÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ÈÀÆ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²È¹¯¤è¤ê²È´ð¤ÎÊý¤¬¶²¤í¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£²ó¡¢Äê¿®¤ËËëÉÜ¤ÎÆâ¾ð¤òÊó¹ð¤·¤¿¿åÌî°ÙÄ¹¤Ï¡¢Äê¿®¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤ÆÀ¸³¶»Ù¤¨Â³¤±¤¿Ê¢¿´¡£Äê¿®¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¶á½¬¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿¡£Äê¿®¤¬Çò²ÏÈÍ¾¾Ê¿²È¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤â¿ï¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÏ·Ãæ½¢Ç¤¤«¤é±£µï¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤¿¡£Äê¿®¤ÎÏ·ÃæºßÇ¤Ãæ¤Ë¤Ï¹¾¸Í»ÔÃæ¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤ÆÊó¹ð¤·¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤Ï¡Ø¤è¤·¤Îºý»Ò¡Ù¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤è¤·¤Îºý»Ò¡Ù¤Ë¤Ï²ÐÉÕÅðÂ±²þÊý¡¦Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢Àë°Ê¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤äÏ·Ãæ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËë¿Ã¤¿¤Á¤ÎÉ¾È½¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹¾¸Í»ÔÃæ¤Î±½¡¢ÇÀÂ¼¤Î¾õ¶·¡¢½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ü¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î³Ú¤ò¼Ì¤¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¼Ì¤¹¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¡×
3ÈÖÌÜ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï20»þ17Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ78.0¡ó¡£Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£
¹Ì½ñÆ²¤Ë¤ÏÄÕ½Å¤ÎÊú¤¨¤ë³¨»Õ¡¦µººî¼Ô¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Á¾²æº×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¿²ì¸»Æâ(°ÂÅÄ¸²)¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤»¤ë³¨¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦·×²è¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£³¨»Õ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê¾è¤êµ¤¤À¡£ÄÕ½Å¤Ïµººî¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸þ¤¤Ê¤ª¤ë¤È¡Ö²è¹æ¤À¤Ê! ¸»ÆâÀèÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë²è¹æ¤¬¤¤¤ë¤Ê!¡×¤ÈÂçÅÄÆîÀ¦(¶ÍÃ«·òÂÀ)¤¬À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£ÄÕ½Å¤¬Æ±°Õ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁû¤®¤¬ÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤¹¤ë¡£
¤½¤³¤ØÂìÂôàôµÈ(ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº)¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³¨»Õ¤äµººî¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Î¾ì¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤ß¤ÎµÈ(ÃæÀîÍã)¤¬¤¦¤Þ¤¯àôµÈ¤ò¸À¤¤¤¯¤ë¤á¤ÆÉô²°¤Î³°¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤·¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ï¸ý¤Î·Ú¤½¤¦¤ÊàôµÈ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤·¤ã¤é¤¯¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Í¤§¡×¤Ý¤Ä¤ê¤ÈÊþÀ¿Æ²´î»°Æó¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¸»Æâ¤¬¤Ä¤Ö¤ä¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¤·¤ã¤é¤¯¤»¤¨¡×¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
Ê¡Æâµ´³°¡¢È··Ì¡¢É÷Íè»³¿Í¡¢Å·¼³Ï²¿Í¡¢¸çÆ»¸®¡¢ÉÏ²ÈÁ¬Æâ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸»Æâ¤¬ÍÑ¤¤¤¿¹æ¤òÌÌ¡¹¤¬¼¡¡¹¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤Ç¤¹¤«? ¤·¤ã¤é¤¯¤µ¤¤¡£ÌÌÁþ¤¤¡¢½Ð¤·¤ã¤Ð¤ê¡¢¾®áû¡¢Þ¯Íî¼Ô¡£¸»ÆâÀèÀ¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤µ¤¡¡×¤È¡¢ÄÕ½Å¤¬ËþÂ¤²¤Ë¤¦¤Ê¤º¤ÆîÀ¦¤âÆ±°Õ¤¹¤ë¡£¤·¤Ð¤·íõ½ä¤Î¸å¡¢ÄÕ½Å¤¬»ú¤ò¤¢¤Æ¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î³Ú¤ò¼Ì¤¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò¼Ì¤¹¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤½¤¦¸À¤¦¤È¡Ö¼Ì³Ú!¡×¤È¡¢¤ß¤Ê¤ÎÀ¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë¸¸¤Î³¨»Õ¡¦¼Ì³Ú¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡û¼Ì³ÚÃÂÀ¸¤ËÂç¤¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ä
¤³¤³¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ì³ÚÃÂÀ¸¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Åö½é¤«¤é¼Ì³Ú¤òÃ¯¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐSNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âè4ÏÃ¡Ö¡Ø¿÷·Á¼ãºÚ¡Ù¤Î´Å¤¤æ«¡×¤ÇÄÕ½Å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¸«»ö¤ÊÌÏ¼Ì¤Î¥¹¥¥ë¤Çµß¤Ã¤¿ÍÄ¤¤¤³¤í¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¡¦Åâ´Ý(ÅÏîµÅÍæÆ)¤¬¼Ì³Ú¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬º£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿ÍÌ®¤ò·ë½¸¤·¤¿¡¢¹çºî¤Ë¤è¤ë²Í¶õ¤Î³¨»Õ¤À¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼Ì³Ú¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¸«»ö¤Ê²ò¼á¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¤ÎÄÕ½Å¤òµ×¡¹¤Ë¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄÕ½Å¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤·¤Æ¤ë»þ¤¬°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÄÕ½Å¤ÈÁÈ¤ó¤À³¨»Õ¤Èµººî¼Ô¤¬ºÆ¤Ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¼Ì³Ú¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬Ç®¤¤¤Ê¡×¤ÈÂç¤¤¤ËÊ¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
ºîÃæ¤Ç¼Ì³Ú¤Î¸ì¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤·¤ã¤é¤¯¤µ¤¤¡×¤ÏÀ¸°Õµ¤¤À¡¢¤º¤¦¤º¤¦¤·¤¤¡¢Ê¬ÉÔÁê±þ¤Ëµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä·ÁÍÆ»ì¡£Í³Íè¤Ï½ôÀâ¤¢¤ë¤¬¡¢Þ¯Íî¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤·¤ã¤ì¤Æµ¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¸°Õµ¤¤ÇÉ¡¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ËÅ¾¤¸¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä®¿ÍÊ¸²½¡¦¸ý¸ìÉ½¸½¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¹¾¸Í¤Ã»Òµ¤¼Á¤òÉ½¤¹¸ì×Ã¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤Ï¡¢1794(´²À¯6)Ç¯5·î¤«¤éÍâ1795(´²À¯7)Ç¯½éÆ¬¤Þ¤Ç¤ÎÌó10¤«·î¤À¤±³èÆ°¤·¤¿Ææ¤ÎÉâÀ¤³¨»Õ¡£¼ç¤ËÌò¼ÔÂç¼ó³¨¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈ¾¿È¿Þ¤òÉÁ¤¡¢±Ô¤¤¿´ÍýÉÁ¼Ì¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ï¤º¤«10¤«·î¤Û¤É¤ÇÌó145ÅÀ¤ò»Ä¤·¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¹¾¸ÍÈþ½ÑºÇÂç¤Î¡ÖÆæ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1794(´²À¯6)Ç¯5·î¤ò1´ü¤È¤·¤ÆÌó30ºîÉÊ¡¢7·î¤ò2´ü¤È¤·¤ÆÌó30ºîÉÊ¡¢11·î¤ò3´ü¤È¤·¤ÆÌó60ºîÉÊ¡¢ÌÀ¤±¤Æ1795(´²À¯7)Ç¯Àµ·î¤Ë14ºîÉÊ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¼Ì³Ú¤ÎÀµÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢½½ÊÖ¼Ë°ì¶å¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î³¨»Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈÇ¸µ¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°¤ÇÈÆÁÅçÈÍ¤ÎÇ½Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ëºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¬»Ë¼Â¤Ç¤ÏÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤ÏÅö»þ¤Î¹¾¸Í¤Ç¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢¡Ö»÷¤¹¤®¤Æ·ù¤¬¤é¤ì¤¿¡×¡ÖÆÇ¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£19À¤µªËö¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ÎÈþ½Ñ¸¦µæ²È¡¦¥æ¥ê¥¦¥¹¡¦¥¯¥ë¥È¤¬Ãø½ñ¡ØSHARAKU¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡¦¼£ºÑ¤¬¤Þ¤¿¤âÉÔµ¤Ì£¤Ê¹ÔÆ°
Âè45ÏÃ¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤1793(´²À¯5)Ç¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¾¾Ê¿Äê¿®¤«¤éÐúÑ´¹¥¤¤ÎÂçÌ¾¤Ø¤ÎµØÆ¤¤Á¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿ÄÕ½Å¡£Äê¿®¤ÏÃÇ¤ëÄÕ½Å¤òÎÏ¤Å¤¯¤Ç½¾¤ï¤»¤ë¡£Çº¤àÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Æ¤¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Êú¤¨¤Î³¨»Õ¡¦µººî¼Ô¤ò½¸¤áÊ¿²ì¸»Æâ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤»¤ëÌò¼Ô³¨¤ò¼Ì³Ú¤È¸À¤¦Ì¾¤Ç´©¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢ËëÉÜ¤Ç¤Ï°ì¶¶¼£ºÑ(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÌîË¾¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£
ÃíÌÜÅÙ¥È¥Ã¥×3°Ê³°¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤¬¾¾Ê¿Äê¿®¤ò¶¯ÀÁ¤ë(¡©)¥·¡¼¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Ì³Ú¤ÏÄê¿®¤Î¾µÇ§¤òÆÀ¤ÆÆ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£ÄÕ½Å¤Ï¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÄê¿®¤Ë»ñ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÄê¿®¤«¤é¼õ¤±¤¿»ÅÂÇ¤Á¤Ø¤Î°Õ¼ñÊÖ¤·¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¸ß¤¤¤ËÈéÆù¤Î±þ½·¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸«»ö¤Ë»ñ¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¸µÏ·Ãæ¤Ë¶¼¤·¤ò¤«¤±¤ë¤È¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡¦¼£ºÑ¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÉÔµ¤Ì£¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£°ì¶¶²È¤Î·ì¶Ú¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂè½½°ìÂå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆ¤Ë¤â¤Ã¤È»Ò¶¡¤òºî¤ì¤ÈÇ÷¤ê¡¢¤Þ¤¿Âç±ü¤Ø»ñ¶â¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¤è¤¦Ï·Ãæ¤ËÍ×µá¤¹¤ë¡£À¯Å¨¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉ½Î©¤Ã¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÕ½Å¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¤Æ¤¤(¶¶ËÜ°¦)¤Î¥·¡¼¥ó¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¡£ÌµÍý¤ä¤êµØÆ¤¤Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤é¤ìÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤ËÎøÀî½ÕÄ®(²¬»³Å·²»)¤Î¶¡ÍÜ¤Î¤¿¤áìÔÂô¤ÊÁû¤®¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Ì³Ú¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¤È¡¢ÄÕ½Å¤Î¤¿¤á¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¤ÎÀâÆÀ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£²ÎËû¤ÎÄÕ½Å¤Ø¤ÎÎø¿´¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Æ¤¤¤Ï¡¢´°À®¤·¤¿¡Ø²ÎÀñÎøÇ·Éô¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ²ÎËû¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨È´¤¯ËÜ²°¤ÏÄÕÃæ¤À¤±¤À¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤Î¶È¤È¾ð¤¬À¸¤ß½Ð¤¹³¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈËÜ¿´¤òÅÇÏª¤·¡¢²ÎËû¤òÏ¢¤ìÌá¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè46ÏÃ¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×¤Ç¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¼Ì³Ú¤Î³¨¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼Ì³Ú¤Î±½¤Ï¹¾¸Í»ÔÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ë¤Þ¤Ç¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
(C)NHK
REVISIO ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¤ÎÄ´ººµ¡´ï¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¬²èÌÌ¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¡£¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×200¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡ÖÃíÌÜÅÙ¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
