「コーヒーの効果」はご存知ですか？一日の摂取量などを管理栄養士が解説！

コーヒーの効果とは？メディカルドック監修医がコーヒーの概要や一日の摂取量・効果について解説します。

監修管理栄養士：

前原 尚子（管理栄養士）

病院で委託栄養士として給食管理業務や調理業務を担当。その後カフェで菓子製造に携わり製菓衛生師取得。保育園栄養士として従事しながら管理栄養士資格取得し現在15年目。母子栄養指導士（母子栄養協会）取得。

「コーヒー」とは？

コーヒーは、コーヒー豆と呼ばれるコーヒーノキの種子を焙煎して砕いた粉末から、湯または水で成分を抽出した飲料です。コーヒー中にはカフェインなどの興奮作用成分や薬理活性成分が含まれることから医学・薬学の面から研究の対象となっています。また、世界各国において、コーヒーを提供する場の喫茶店は、憩いの場として文化的な大きな役割を果たしています。

カフェインの一日の摂取量

日本ではカフェインの摂取量について明確な基準はありませんが、WHO（世界保健機関）などの国際機関の見解に基づき、以下が一般的な目安とされています。

18歳から65歳の成人 1日当たり400mg

（コーヒーカップ（150ml）3～4程度）

妊婦200mg

（コーヒーカップ（150ml）1～2杯程度）

また、カフェインは既存添加物名簿に記載されており、厚生労働省により食品添加物として認められています。さらに、医薬品として使用されることもあり、さまざまな食品や飲料に含まれているため、知らずに過剰摂取してしまうリスクがあるため注意が必要です。

コーヒーの効果

集中力を高める

良く知られているカフェインの効果として覚醒作用があります。中枢神経を刺激することで、脳内のドーパミンやノルアドレナリンといった物質を放出させ、神経の興奮状態を高めます。

抗酸化作用

コーヒーには、ポリフェノールが多く含まれていることが知られています。このポリフェノールの代表はクロロゲン酸で、活性酸素の発生や働きを抑える抗酸化作用があります。活性酸素は増えすぎると体の健康な細胞が酸化（錆び）し、シミやシワの原因となったり、様々な疾患を引き起こすと考えられています。

脂肪を分解し吸収抑制効果

食事に含まれる脂肪の吸収を緩やかにする可能性があることが確認されています。ただし、脂肪の吸収抑制効果については、さらなる研究が進められています。

「コーヒーの効果」についてよくある質問

ここまでコーヒーの効果を紹介しました。ここでは「コーヒーの効果」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

コーヒーの摂取量は一日何杯までにした方がいいですか？

前原 尚子

日本ではカフェインの摂取量についてはカフェイン耐性に個人差が大きいことなどから、明確な基準はありませんが、WHO（世界保健機構）などの国際機関や各国の見解を元に情報が提供されており、カップ（150ml）を1日3～4杯が適量とされています。妊婦や授乳中の女性の場合は、1日1～2杯程度に抑える事が推奨されています。

コーヒーを多量に摂取すると、体にどんな影響を及ぼしますか？

前原 尚子

コーヒーを過剰に摂取すると、カフェイン作用により中枢神経が過剰に刺激され、めまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠が引き起こされます。長期的な過剰摂取の影響として、高血圧リスクが高くなることや、妊婦においては貧血を引き起こし、胎児の発育を阻害（低体重）する可能性が報告されています。

編集部まとめ

コーヒーの効果とは、目覚めを良くし香りによるリラックス効果をはじめ、中枢神経の刺激による血行の促進、脂肪燃焼作用によるダイエット効果、ポリフェノールの抗酸化作用により生活習慣病発症抑制効果と、様々な効果があることがわかりました。また、バターや蜂蜜などの食品と一緒に摂取することで、健康や美容にさらに良い効果が発揮されます。

コーヒーは覚醒作用や抗酸化作用、ダイエットサポートなどさまざまな効果が期待できますが、日々のバランスの良い食事や適度な運動が基本です。コーヒーを適量取り入れ、健康的な生活をサポートしていきましょう。

