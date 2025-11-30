「JCミスコン2025」ファイナリスト（上段左から）のあ、あいさ、紗英、みこと、えま（中段左から）そら、さら、しおん、るう（下段左から）ほの、あいら、みゆあ、こと、あいる（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/30】“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスでは、勝ち残った14人のファイナリストを紹介する。

◆「JCミスコン2025」ファイナリスト14人が最終決戦へ


同コンテストは「みんなで選ぶ、日本一かわいいJC」をコンセプトに掲げ、全国規模の女子中学生限定で開催。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査などを行い、今年は14人がファイナルに残った。

そして、本日11月30日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”が決定。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。（modelpress編集部）

◆東日本代表：のあプロフィール


出身：愛知県
学年：1年生
誕生日：1月30日
MBTI： ESFP-T
趣味：沢山食べること！
特技：歌とダンス！
好きな食べ物：焼肉と韓国のりとシャインマスカット！
嫌いな食べ物：ゴーヤとピーマン！
好きな言葉（座右の銘）：努力は必ず報われる！
最近ハマっていること：束感まつ毛を作ること！

◆東日本代表：あいさプロフィール


出身：石川県
学年：2年生
誕生日：10月14日
MBTI： INFP
趣味：メイク・お菓子作り
特技：鉄棒空中逆上がり
好きな食べ物：スイカ、いちご
嫌いな食べ物：生魚
好きな言葉（座右の銘）：努力は裏切らない
最近ハマっていること：ブロックブラスト

◆東日本代表：紗英プロフィール


出身：岐阜県
学年：2年生
誕生日：5月31日
MBTI： ENFJ
趣味：メイク研究やカラコンを集めること
特技：ピアノ
好きな食べ物：大学いも
嫌いな食べ物：辛い系の食べ物とピーマン
好きな言葉（座右の銘）：勇気は一瞬後悔は一生
最近ハマっていること：「JCミスコン2024」のファイナリストの方々のSNSを見ること

◆西日本代表：みことプロフィール


出身：福岡県
学年：3年生
誕生日：1月31日
MBTI： ISFP
趣味：メイク・ヘアアレンジ
特技：水泳
好きな食べ物：冷凍フルーツのマンゴー
嫌いな食べ物：しいたけ
好きな言葉（座右の銘）：1歩踏み出すことが大きなチャンスに繋がっている
最近ハマっていること：メイク研究

◆西日本代表：えまプロフィール


出身：福岡県
学年：1年生
誕生日：2月20日
MBTI： INFP-T
趣味：ゲーム、食べること
特技：歌
好きな食べ物：三色団子、アップルパイ、フィナンシェ、白ごはん、鯛の出汁茶漬け
嫌いな食べ物：オクラ
好きな言葉（座右の銘）：おめでとう
最近ハマっていること：ゲーム、色んなごはんを食べること

◆西日本代表：そらプロフィール


出身：兵庫県
学年：1年生
誕生日：5月10日
MBTI： ENFJ
趣味：食べること
特技：ダチョウのモノマネ
好きな食べ物：ホタテの貝紐
嫌いな食べ物：チーズ、マヨネーズ、バター、牛乳
好きな言葉（座右の銘）：神様はちゃんと見てる
最近ハマっていること：食べること

◆ファーストファイナリストGP：さらプロフィール


出身：秋田県
学年：2年生
誕生日：8月31日
MBTI：ENFJ
趣味：メイク研究
特技：長時間睡眠
好きな食べ物：おむらいす、いちご
嫌いな食べ物：ピーマン
好きな言葉（座右の銘）：夢を追う勇気があれば、どんな夢も叶えられる
最近ハマっていること：服のコーデを考えてウォーキング練習をすることです！

◆セカンドファイナリストGP：しおんプロフィール


出身：福岡県
学年：3年生
誕生日：5月26日
MBTI：不明
趣味：メイク
特技：歌
好きな食べ物：いちご
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：雲外蒼天
最近ハマっていること：色んなアサイーを食べること

◆ミクチャ審査代表：るうプロフィール


出身：茨城県
学年：3年生
誕生日：8月29日
MBTI：XNFP
趣味：アニメ、漫画小説
特技：メイク
好きな食べ物：さつまいも
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：小説

◆candy magic審査代表：ほのプロフィール


出身：鹿児島県
学年：1年生
誕生日：11月8日
MBTI：ESFP
趣味：ピックルボール
特技：ダンス
好きな食べ物：シャインマスカット
嫌いな食べ物：あまりない
好きな言葉（座右の銘）：努力は報われる
最近ハマっていること：ピックルボール

◆eプリ審査代表：あいらプロフィール


出身：静岡県
学年：1年生
誕生日：8月9日
MBTI：ISFP-T
趣味：メイク
特技：ダンス
好きな食べ物：ぶどう
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：日進月歩
最近ハマっていること：食べる事

◆中一ミスコンGP：みゆあプロフィール


出身：山口県
学年：1年生
誕生日：7月9日
MBTI：ENFJ-A
趣味：折り紙、水泳、音楽を聞く
特技：水泳、変顔
好きな食べ物：かつ丼、唐揚げ、シャインマスカット
嫌いな食べ物：ないです！
好きな言葉（座右の銘）：努力は必ず報われる
最近ハマっていること：音楽を聞く事とダンスを踊る

◆敗者復活枠：ことプロフィール


出身：千葉県
学年：1年生
誕生日：10月18日
MBTI：ESFP
趣味：コスメ集め、メイクの研究
特技：声真似、柔軟、早飲み
好きな食べ物：サーモン、チョコチップクッキー
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：狭き門より入れ
最近ハマっていること：ファイナリストのみんなと笑うこと！

◆敗者復活枠：あいるプロフィール


出身：愛知県
学年：2年生
生日：9月17日
MBTI：ESFP
趣味：音楽を聴くこと
特技：変顔
好きな食べ物：アサイーボウル
嫌いな食べ物：ミニトマト
好きな言葉（座右の銘）：明日への扉は自動ドアじゃない
最近ハマっていること：たくさん食べること

◆「女子高生ミスコン2025」も同日に結果発表


なお、“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も同日に授賞式を実施する。（modelpress編集部）

