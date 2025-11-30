【本日“日本一かわいい中学生”決定】今年の候補14人を紹介＜「JCミスコン2025」プロフィール一覧＞
【モデルプレス＝2025/11/30】“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスでは、勝ち残った14人のファイナリストを紹介する。
同コンテストは「みんなで選ぶ、日本一かわいいJC」をコンセプトに掲げ、全国規模の女子中学生限定で開催。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査などを行い、今年は14人がファイナルに残った。
そして、本日11月30日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい女子中学生”が決定。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。（modelpress編集部）
出身：愛知県
学年：1年生
誕生日：1月30日
MBTI： ESFP-T
趣味：沢山食べること！
特技：歌とダンス！
好きな食べ物：焼肉と韓国のりとシャインマスカット！
嫌いな食べ物：ゴーヤとピーマン！
好きな言葉（座右の銘）：努力は必ず報われる！
最近ハマっていること：束感まつ毛を作ること！
出身：石川県
学年：2年生
誕生日：10月14日
MBTI： INFP
趣味：メイク・お菓子作り
特技：鉄棒空中逆上がり
好きな食べ物：スイカ、いちご
嫌いな食べ物：生魚
好きな言葉（座右の銘）：努力は裏切らない
最近ハマっていること：ブロックブラスト
出身：岐阜県
学年：2年生
誕生日：5月31日
MBTI： ENFJ
趣味：メイク研究やカラコンを集めること
特技：ピアノ
好きな食べ物：大学いも
嫌いな食べ物：辛い系の食べ物とピーマン
好きな言葉（座右の銘）：勇気は一瞬後悔は一生
最近ハマっていること：「JCミスコン2024」のファイナリストの方々のSNSを見ること
出身：福岡県
学年：3年生
誕生日：1月31日
MBTI： ISFP
趣味：メイク・ヘアアレンジ
特技：水泳
好きな食べ物：冷凍フルーツのマンゴー
嫌いな食べ物：しいたけ
好きな言葉（座右の銘）：1歩踏み出すことが大きなチャンスに繋がっている
最近ハマっていること：メイク研究
出身：福岡県
学年：1年生
誕生日：2月20日
MBTI： INFP-T
趣味：ゲーム、食べること
特技：歌
好きな食べ物：三色団子、アップルパイ、フィナンシェ、白ごはん、鯛の出汁茶漬け
嫌いな食べ物：オクラ
好きな言葉（座右の銘）：おめでとう
最近ハマっていること：ゲーム、色んなごはんを食べること
出身：兵庫県
学年：1年生
誕生日：5月10日
MBTI： ENFJ
趣味：食べること
特技：ダチョウのモノマネ
好きな食べ物：ホタテの貝紐
嫌いな食べ物：チーズ、マヨネーズ、バター、牛乳
好きな言葉（座右の銘）：神様はちゃんと見てる
最近ハマっていること：食べること
出身：秋田県
学年：2年生
誕生日：8月31日
MBTI：ENFJ
趣味：メイク研究
特技：長時間睡眠
好きな食べ物：おむらいす、いちご
嫌いな食べ物：ピーマン
好きな言葉（座右の銘）：夢を追う勇気があれば、どんな夢も叶えられる
最近ハマっていること：服のコーデを考えてウォーキング練習をすることです！
出身：福岡県
学年：3年生
誕生日：5月26日
MBTI：不明
趣味：メイク
特技：歌
好きな食べ物：いちご
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：雲外蒼天
最近ハマっていること：色んなアサイーを食べること
出身：茨城県
学年：3年生
誕生日：8月29日
MBTI：XNFP
趣味：アニメ、漫画小説
特技：メイク
好きな食べ物：さつまいも
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：小説
出身：鹿児島県
学年：1年生
誕生日：11月8日
MBTI：ESFP
趣味：ピックルボール
特技：ダンス
好きな食べ物：シャインマスカット
嫌いな食べ物：あまりない
好きな言葉（座右の銘）：努力は報われる
最近ハマっていること：ピックルボール
出身：静岡県
学年：1年生
誕生日：8月9日
MBTI：ISFP-T
趣味：メイク
特技：ダンス
好きな食べ物：ぶどう
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：日進月歩
最近ハマっていること：食べる事
出身：山口県
学年：1年生
誕生日：7月9日
MBTI：ENFJ-A
趣味：折り紙、水泳、音楽を聞く
特技：水泳、変顔
好きな食べ物：かつ丼、唐揚げ、シャインマスカット
嫌いな食べ物：ないです！
好きな言葉（座右の銘）：努力は必ず報われる
最近ハマっていること：音楽を聞く事とダンスを踊る
出身：千葉県
学年：1年生
誕生日：10月18日
MBTI：ESFP
趣味：コスメ集め、メイクの研究
特技：声真似、柔軟、早飲み
好きな食べ物：サーモン、チョコチップクッキー
嫌いな食べ物：ゴーヤ
好きな言葉（座右の銘）：狭き門より入れ
最近ハマっていること：ファイナリストのみんなと笑うこと！
出身：愛知県
学年：2年生
生日：9月17日
MBTI：ESFP
趣味：音楽を聴くこと
特技：変顔
好きな食べ物：アサイーボウル
嫌いな食べ物：ミニトマト
好きな言葉（座右の銘）：明日への扉は自動ドアじゃない
最近ハマっていること：たくさん食べること
なお、“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も同日に授賞式を実施する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「女子高生ミスコン2025」も同日に結果発表
なお、“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も同日に授賞式を実施する。（modelpress編集部）
