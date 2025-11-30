【本日“日本一かわいい高校生”決定】今年の候補15人を紹介＜「女子高生ミスコン2025」プロフィール一覧＞
【モデルプレス＝2025/11/30】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスでは、勝ち残った15人のファイナリストを紹介する。
同コンテストは、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げ、全国規模の女子高校生限定で開催。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査などを行い、今年は15人がファイナルに残った。
そして、本日11月30日に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決定。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
なお“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」も、同日に授賞式を実施する。（modelpress編集部）
◆「女子高生ミスコン2025」ファイナリスト15人が最終決戦へ
◆北海道・東北エリア代表：ゆりぼうプロフィール
出身：山形県
学年：3年生
誕生日：1月17日
MBTI：ESFP
趣味：プリクラ、遊ぶこと
特技：イラスト、フルート
好きな食べ物：えび
嫌いな食べ物：レバー
好きな言葉（座右の銘）：笑う門には福来る
最近ハマっていること：犬と遊ぶこと！
◆関東エリア代表：ここみプロフィール
出身：東京都
学年：2年生
誕生日：7月2日
MBTI：ESFP-T
趣味：料理・お菓子作り、食べること。
特技：料理・お菓子作り、大食い、一発芸。
好きな食べ物：食べることが大好きすぎてほぼ何でも好き！甘い焼き芋・お寿司・そぼろ丼・親子丼オムライス・エビ・エビフライ・天丼・ちくわ・クリーム・ケーキ・サーターアンダギー・チョコ…つまり全部です食べることだーいすき。
嫌いな食べ物：強いて言うなら…うに・魚卵・魚の頭（苦い部分）お肉の皮やホルモン・桜でんぷあとはなんでも食べれます！
好きな言葉（座右の銘）：頑張る時はいつも今 継続は力なり
最近ハマっていること：大食い動画を観ること・Dリーグ観戦
◆中部エリア代表：ののかプロフィール
出身：愛知県
学年：3年生
誕生日：3月4日
MBTI：ISFP-A
趣味：アニメ、漫画鑑賞、歌を歌う事、音楽聴く事、ストレッチ、占い
特技：ダンス、開脚、アニメ絵の模写
好きな食べ物：ヨーグルト、いちご、マスカット、もちもちな食べ物
嫌いな食べ物：千切りキャベツ
好きな言葉（座右の銘）：茨の道こそ進む道
最近ハマっていること：ストレッチ、配信する事
◆関西エリア代表：佐藤やよプロフィール
出身：兵庫県
学年：1年生
誕生日：12月31日
MBTI：ISTP
趣味：ゲーム
特技：とうもろこしを綺麗に食べること
好きな食べ物：とうもろこし
嫌いな食べ物：エビ
好きな言葉（座右の銘）：ピンチはチャンス
最近ハマっていること：お風呂で寝ること
◆中国・四国エリア代表：ももにゃんプロフィール
出身：鳥取県
学年：1年生
誕生日：9月9日
MBTI：ISFP
趣味：エレキギター、勉強
特技：反復横跳び
好きな食べ物：えび、きんぴらごぼう
嫌いな食べ物：なんでも食べます！
好きな言葉（座右の銘）：ありがとう
最近ハマっていること：メイク研究
◆九州・沖縄エリア代表：りあプロフィール
出身：佐賀県
学年：1年生
誕生日：6月13日
MBTI：ESFJ
趣味：メイク
特技：スポーツ
好きな食べ物：魚、納豆、チーズハンバーグ
嫌いな食べ物：なすび、かぼちゃ、オクラ
好きな言葉（座右の銘）：諦めなければ必ず道はある。必ず。
最近ハマっていること：納豆巻きを食べること
◆ファーストファイナリストGP：ももかプロフィール
出身：長野県
学年：2年生
誕生日：2月24日
MBTI：ENFP
趣味：お菓子作り大好きです！
特技：走ることです！後誰とでもすぐ仲良くなれます！！
好きな食べ物：いちご大好きです！あとケーキも大好きだしチョコも好きだし、、甘いもの全部大好きです！
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：水の中で泣いている人の涙に気づいてあげる人になりなさい
最近ハマっていること：BIock Blast！
◆セカンドファイナリストGP：じおんプロフィール
出身：兵庫県
学年：3年生
誕生日：9月2日
MBTI：ESFP-A
趣味：カラオケ
特技：ダンス・百人一首
好きな食べ物：いちご
嫌いな食べ物：きのこ類
好きな言葉（座右の銘）：小さい事でも全力で突っ走る、人生楽しんだもん勝ち
最近ハマっていること：カラコン集めにはまっていて、色んな種類を買ってお家にストックしています！
◆ミクチャ審査GP：ゆあきープロフィール
出身：神奈川県
学年：1年生
誕生日：8月26日
MBTI：ESFP-T
趣味：音楽を聞くこと
特技：踊りながら歌う事
好きな食べ物：お肉
嫌いな食べ物：ピーマン
好きな言葉（座右の銘）：勇気は一瞬、後悔は一生
最近ハマっていること：お洋服を買うこと！
◆candy magic代表：ゆなプロフィール
出身：北海道
学年：3年生
誕生日：4月13日
MBTI：ISTJ
趣味：セルフネイル
特技：口の中でうどんを結べる
好きな食べ物：くだもの全部！
嫌いな食べ物：しいたけ
好きな言葉（座右の銘）：置かれた場所で咲きなさい
最近ハマっていること：読書
◆eプリ審査代表：みゆうプロフィール
出身：静岡県
学年：2年生
誕生日：1月23日
MBTI：ESFP-T
趣味：お買い物、編み物
特技：ダンス
好きな食べ物：焼き芋、梅干し、ブルーベリー
嫌いな食べ物：ナス、ナッツ類
好きな言葉（座右の銘）：努力は夢を叶える魔法
最近ハマっていること：小説を読むこと
◆自己PR審査代表：なぎさプロフィール
出身：北海道
学年：3年生
誕生日：10月3日
MBTI：INFP-T
趣味：読書、音楽鑑賞、ダンス
特技：鏡を見ずにコンタクトが入れられる
好きな食べ物：さつまいも
嫌いな食べ物：アスパラガス
好きな言葉（座右の銘）：あなたはあなた、私は私
最近ハマっていること：AI生成のガラスのASMRを聞くこと
◆高一ミスコンGP：なんりプロフィール
出身：福井県
学年：1年生
誕生日：8月21日
MBTI：ESFP
趣味：食べること
特技：ソフトテニス
好きな食べ物：パスタ
嫌いな食べ物：梅干し
好きな言葉（座右の銘）：失敗は成功のもと
最近ハマっていること：ダイエット
◆敗者復活枠：さらゆめプロフィール
出身：鹿児島県
学年：1年生
誕生日：10月9日
MBTI：ESFJ-T
趣味：音楽を聴くこと、演奏をすること
特技：ドラム
好きな食べ物：アボカド、いくら
嫌いな食べ物：ピーマン、ゴーヤ、ほうれん草、水菜
好きな言葉（座右の銘）：自分らしく輝く
最近ハマっていること：メイクをすること
◆敗者復活枠：ゆめなプロフィール
出身：香川県
学年：2年生
誕生日：5月10日
MBTI：ENFJ
趣味：食べること、寝ること、喋ること、踊ること
特技：早口言葉、ダンス、日本舞踊
好きな食べ物：カルボナーラ、梨
嫌いな食べ物：ねぎ
好きな言葉（座右の銘）：変わりたいなら自分で変われ
最近ハマっていること：カロリーオフデザート
◆「JCミスコン2025」も本日結果発表
なお“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」も、同日に授賞式を実施する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】