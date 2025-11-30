染谷将太、横浜流星「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第46話（C）NHK

【モデルプレス＝2025/11/30】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第46話「曽我祭の変」が、30日に放送される。

◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」


本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。

◆「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第46話あらすじ


蔦重（横浜）は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた。そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太）、2人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛）。この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。

その後、役者絵は完成し、歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す。写楽のうわさは、徐々に江戸市中、江戸城中にも広まっていく。

