現役教員が児童を「性の対象」に…社会に突きつけられた課題に迫る「“やさしい先生”のひみつ」
日本テレビ系ドキュメンタリー番組『NNNドキュメント’24』(毎週日曜24:55〜)では、「“やさしい先生”のひみつ なぜ学校が盗撮現場になったのか」(中京テレビ制作)を、きょう30日に放送する。
「“やさしい先生”のひみつ なぜ学校が盗撮現場になったのか」
世間に衝撃が走った、現役教員による児童の盗撮画像を共有するグループの存在。「教える立場」が児童や生徒を「性の対象」とみる異様さ…本来は子どもを守るべき教員という立場を利用した卑劣な犯行はなぜ起きたのか。
さらに、SNSには未成年らを狙った悪質なコミュニティの存在が拡大している。制度や支援の体制は十分なのか。番組では子どもの安全を守るため、いま社会に突きつけられている課題に迫る。
