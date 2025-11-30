ストレスフルな毎日をうまく乗り切る方法・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

ストレスフルな環境で心を守る方法

現代社会では、多くの人がストレスフルな環境で働き、生活しています。

環境そのものを変えるのは簡単ではありませんが、心の守り方を工夫することで、ストレスの影響を最小限に抑えることができます。

本記事では、ストレスフルな環境における心の守り方を整理します。

「境界線」を意識する

ストレスが強い環境では、他人の感情や要求に巻き込まれやすくなります。

そこで大切なのは、「ここからは相手の問題」「ここまでは自分の責任」と境界線を意識することです。

過剰に抱え込まず、線引きをすることで心の消耗を防げます。

ストレスフルな状況でも、自分で選べることを見つけると心が安定します。

たとえば、休憩の取り方、作業の順番、学びの時間など。

小さな範囲でも「自分で決められる」ことを持つことで、主体性が保たれ、ストレスの影響を和らげられます。

「回復の習慣」を取り入れる

ストレスフルな環境では、意識的に回復の時間を持つことが不可欠です。

睡眠、運動、趣味、信頼できる人との会話など、心をリセットする習慣を生活に組み込む。

定期的な回復があるからこそ、ストレスに耐えながら前進できます。

ストレスフルな環境では、完全に負担をなくすことはできません。

しかし、境界線を意識し、小さなコントロールを確保し、回復の習慣を持つことで、心を守ることができます。

淡々と工夫を重ね、無理なく続ける姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、ストレスフルな環境でも心を守り、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86をスタートさせた。