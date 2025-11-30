Image: Amazon

お家のちょっとした不便を解決しまくっている山崎実業ですが、折りたたみ水切りラックもさすが山崎な良品です。今、Amazonのブラックフライデーセールで、折りたたみ水切りラックが15％オフ、3272円（黒のみ）。

水切りラックって、サイズや仕様や値段の幅がとても広いので、平面のこちらが3000円超えって高く感じます。…が、これすっごくいいんです！

山崎実業(Yamazaki) 折り畳み水切りラック L ブラック 約W26×D58×H0.8cm タワー tower 3,272円

5年使っているリアルユーザーの感想

平面タイプの水切りラックの一般的メリットは、高さがないことでオープンキッチンの見た目の邪魔をしないこと。くるくるっと巻く・広げるだけなので、設置も撤収は2秒。シンク上に広げればスペース拡大にもなります。お野菜を洗ってここに置いとくのもあり。

私は山崎のこれを使い始めてはや5年。問題も不満もまったくなく、不具合ゼロ。毎日使っていますが見た目もキレイなままです。似たアイテムはたくさんありますが、山崎の利点は横線があること。この横線によってお皿のサイズによっては立てて置くことができます。これ、非常に使えます。また、見た目よりも丈夫なので、重いお鍋（例：ストウブの24cmお鍋を洗って伏せて置くことあり）を置いても問題ありません（耐荷重は約4kgです）。

スチール製で、シンクにあわせてカットするタイプではないので、お家のシンクに合うかだけ事前に確認しておきましょう。