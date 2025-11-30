上戸彩とSixTONESがバラエティ初共演！上戸の大好物をかけた動体視力ゲームは大波乱

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月30日放送のSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（毎週日曜21時～）に上戸彩がゲスト出演する。

SixTONESと初共演の上戸は「覚えてらっしゃらないと思うんですけど、森本（慎太郎）さん。20年くらい前に六本木のスタジオで…」と振り返り、当時少年だった森本に会ったことがあり、そのときの森本の“ある行動”が印象に残ったと語る。さらに「この男の子“絶対に忘れない”と思って、アイドル誌を見て名前をインプットした」と、当の森本も覚えていない出来事を明かして一同を驚かせる。

また、過去に劇場で顔を合わせたことがある京本大我が、上戸のおちゃめな行動を暴露。メンバーからの「かわいい！」の声に、さすがの上戸も照れ笑いする。

■ギリギリを見極めるゲームに一同大熱狂

最初のゲームは、世の中のあらゆる現象が起こるギリギリのタイミングを予測する見極め系バトルゲーム「ギリギリ刑事」。2チームに分かれ、VTRを観て相手よりもギリギリにボタンを押すことができれば勝利となる。

今回は上戸チーム（上戸、ジェシー、松村北斗、田中樹）と森本チーム（森本、京本、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記）に分かれて対決。問題は全部で5問。最終的に勝利数が多かったチームには、絶品麦とろ丼セットのご褒美が。物事の予兆を見抜く鋭い観察力を持つのは、はたしてどちらのチームか？ 進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

第1問は、最高時速260キロを誇るフェラーリでテーブルクロスを引っ張る大実験「フェラーリでテーブルクロス引き」。

分析の参考に、スタジオにテーブルクロス引きのセットを用意されるが、一同が見たかったのはもちろんフェラーリのほうで、上戸も「これじゃわからない」とチンプンカンプン。すると高地が「俺、横浜のランボルギーニっていわれてたから」と自らフェラーリ役を買って出て、テーブルクロスを全速力で引っ張ろうとするが、恥ずかしすぎてフェラーリみたいに顔が真っ赤に。

他にも、「シュワシュワ風船爆弾が割れるギリギリ」「消防用ホースから水が出てくるギリギリ」など、シビれる難問が続々と出題。

田中が風船爆弾の餌食になったり、ジェシーの爆笑モノボケに森本が嫉妬したりと、スタジオは大盛り上がりとなる。

さらに、前回のギリギリゲームでSixTONESを欺きまくった難敵・ゆうちゃみが再登場。今回は愛犬と一緒にギリギリ検証に挑むゆうちゃみに、「最悪だよ！」「ゆうちゃみ、やめようよ！」と、SixTONESメンバーは頭を抱える。

正解VTRでは、「俺押してないよ！」「おまえだよ！」と責任のなすり付け合いが勃発。上戸も「もう1回やりたい！」と大興奮のギリギリゲーム、勝つのはどっちのチームか？

■豪華マグロ丼を懸けて動体視力ゲームに挑戦

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」に全員で挑戦。

問題は全部で2問。何が落ちたか全員そろって正解できたら、天然本マグロがたっぷりの豪華マグロ丼がゲットできる。

マグロが大好物の上戸は「みんなでマグロを食べようね！」と気合いを入れて挑むが、ゲームはまさかの大波乱の展開に。

今夜もボケまくって珍解答連発のSixTONES。はたして上戸にご褒美グルメを食べてもらうことはできるか。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

11/30（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹） ゲスト：上戸彩

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

VTRゲスト：ゆうちゃみ

