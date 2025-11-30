リーチなしでも逆転できる満貫テンパイ、リーチはする？しない？「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）が、麻雀の永遠のテーマとも言えそうな選択の場面を迎え、ファンの意見が真っ二つに分かれる瞬間があった。

【映像】リーチする？しない？満貫確定のテンパイ状態

状況は南2局1本場。浅見は3万3200点持ちの2着目で、トップ目はEARTH JETS・逢川恵夢（協会）。その差は3500点だった。浅見の配牌は1巡目にKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）がカンしたことで、カンドラになった4索が2枚。対子が4組あるが、タンヤオかつ順子系にも迎える手材料をもらった。

浅見は1巡目、3巡目と続けて5索を引いて一盃口が完成。同時に対子は5組にもなり、七対子のイーシャンテンにもなった。さらに浅見は有効牌を引き続けると7巡目には、二万がカンされて実質ペンチャン状態だった三・四万の両面ターツで待望の五万引き。7筒を切れば6・9筒待ちの平和・一盃口・ドラ2、6筒なら高目でタンヤオもつくテンパイを迎えた。

ここで実況の古橋崇志（連盟）は「ヤミテンかなー。どうですか」と、解説の藤崎智（連盟）に投げかけると「リーチ行くような気がするけど…」とコメント。確かに平和・一盃口・ドラ2であれば出アガリで満貫が確定し、さらに高目の6筒をツモれば跳満にもなる。さらにトップ目・逢川から直撃を取れる可能性も考えれば、十分にダマテンも考えられるところだ。

この状況にファンの間でも「リーチやろ」「だまでええやん」と意見が真っ二つに。結果、浅見は数秒悩んだだけで7筒を横に曲げて、リーチの宣言をした。この時点で6・9筒は山に4枚残り。続け様に9筒が2枚脇に流れ、やはりダマテンがよかったかという雰囲気が流れたが、その後に滝沢の手が進んだことで9筒が放たれ、浅見がロン。さらに2枚持っていた5索が裏ドラに化け、リーチ・平和・一盃口・ドラ4の跳満、1万2000点（＋300点）に仕上がった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

