¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾åÂôÄ¾Ç·¡¡»Íµå¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾®³ØÀ¸¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÖËÍ¤ÏÃæ£³¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢º´²ì»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µåÃÄ¼çºÅ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥º£²£°£²£µ¡×¤Ç¹Ö»ÕÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£À²Å·¤Î²¼¡¢Æ£°æ¤é¤È¤È¤â¤ËÌîµå¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÌó£²»þ´Ö»ØÆ³¡£¶¥µ»¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¡¢¿Íµ¤¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿Âë¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£°¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î¿¿·õ¤ÊÇº¤ß¤ä¼ÁÌä¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é»Íµå¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡£¤³¤ÎÁêÃÌ¤Ë¡¢¾åÂô¤Ï¡Ö¾¯Ç¯Ìîµå¤Ï»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢Í¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÃæ³Ø¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÃæ£³¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤³¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö±ó¤¯¤ËÅê¤²¤ë¡¢Â®¤¯Åê¤²¤ë¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡£
¡¡¾¯Ç¯»þÂå¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È¤Î¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¶¥¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾åÂô¡£Ìîµå¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿àÆþ¤ê¸ýá¤Î³Ú¤·¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¶¥µ»¸þ¾å¤Î¥Ò¥ó¥È¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤¤¤Ä¤«¥²¡¼¥à¤¬¶Ú¥È¥ì¤ËÊÑ¤ï¤ëÆü¤¬Íè¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¾åÂô¡£ÆùÂÎ¤Î¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ë£³£±ºÐ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎºÇÂ®¤¬£±£µ£²¥¥í¤È¤«£±£µ£³¥¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï£±£µ£µ¥¥í¤òÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËºÇÂ®¹¹¿·¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£