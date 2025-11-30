ブレハディーシュ・クマールさんが作ったおせち料理（本人提供・共同）

和食に魅せられて日本に国費留学し、インド西部プネに日本料理店を開いたインド人男性がいる。普段はインド人に日本の味に親しんでもらおうと定番の唐揚げやラーメンを提供。少人数の集まりでは懐石料理も出す。自ら和食をスケッチした「百科事典」を作成中で、食を通じた両国の懸け橋として活動している。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）

「ラーメン」と書かれた赤提灯の横を次々に客が通っていく。日本料理店「ギンコ」は開店時間になると、すぐに約20席が満席になる。店内には掛け軸や招き猫の置物が飾られている。

オーナーシェフのブレハディーシュ・クマールさん（28）が日本に関心を持ったのは小学生の頃。祖父からもらった世界の小銭コレクションの中に10円硬貨があり、表面の平等院鳳凰堂の繊細さに目を奪われた。高校から日本語を勉強し「漢字は絵を描いているようだ」とのめり込んだ。

漠然とパティシエになりたいと考えていた頃、和菓子と出合う機会があった。インドの菓子にはない季節感に日本へのあこがれが募り留学を決意。2019年から約1年間、日本の文部科学省の奨学金を得て千葉大で学んだ。

必修の研究リポートのテーマは「和菓子とインドの菓子をどう融合するか」。在学中、京都市の料亭「菊乃井本店」で2カ月修業した時に懐石料理を知った。「季節感、彩り、デザイン、飾り…。これは芸術だ！」

帰国して2021年にギンコを開いたが、時は新型コロナウイルス禍。それでもめげずにロックダウン（都市封鎖）中の時間を活用し、料理や食材、調味料などの絵を紙に描き始めた。英語で説明を添え、客に渡している。「百科事典としても教科書としても使える。完成に5年はかかる」と笑う。

年の暮れにはおせち料理も作る。2024年、日本の農林水産省から「日本食普及の親善大使」に任命された。今後はギンコ近くに一戸建てを借り、和食の味付けに慣れてきたインド人を中心に懐石料理の提供を計画している。「和食ファンの裾野を広げたいですね」と流ちょうな日本語で語った。

自ら描いたおせち料理のスケッチを持つブレハディーシュ・クマールさん＝2025年10月、インド・プネ（共同）

インド・プネにある日本料理店「ギンコ」＝2025年10月（共同）

ブレハディーシュ・クマールさんが描いた和食のスケッチ（共同）

在インド日本大使館でのイベントで、参加者に和食の説明をするブレハディーシュ・クマールさん（左）＝2025年10月、ニューデリー（共同）