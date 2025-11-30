“めるる”生見愛瑠、破壊力抜群の“CA”ショットにSNS騒然「語彙力失った」「流石に可愛すぎん？」
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠（23）が30日までに、自身のSNSを更新。番組で披露した“CA”ショットが話題を集めている。
【写真】もう美しぎるって…CAショットを披露しためるる
生見は27日放送の日本テレビ系「THE突破ファイル『CAめるるが大突破SP』」（後7：00〜後9：00）に出演。CAを演じ、搭乗した飛行機内で起こるあらゆるトラブルを解決していく「CAめるる 空の上の突破劇」を視聴者に届けた。
放送後に生見は自身のSNSで出演を報告。「突破ファイルありがとうございました」と感謝の言葉とともに、撮影のオフショットを披露した。
生見のCAショットにファンからは「こんなCAさん居たら毎日飛行機通勤やなぁ」「語彙力失った、、」「流石に可愛すぎんか？」との反響が寄せられている。
