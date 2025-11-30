＜結婚いつなの攻撃＞「女はね、タイミング逃したら終わりなの」詰め寄る母に、娘がついに『涙の反撃』

これは筆者A子が、過干渉な母親との衝突を通して、自立の大切さを学んだエピソードです。親の“悪気のない言葉”が、私の心を傷つけました。

結婚プレッシャーが止まらない母の電話

私は30歳を過ぎても独身で、都内で営業職として働いています。



仕事は忙しいけれど充実していて、恋愛も“焦ってするものではない”と思っていました。



ところが、実家の母は違いました。





親の“善意”が押しつけに変わる瞬間

「A子、友達のSちゃんが結婚したって！ あなたはいつ？」実家に帰るたび、結婚・出産・孫の話ばかり。電話でも「早く孫の顔が見たい」が口癖。最初は笑って受け流していましたが、次第にストレスに。ある日、母が突然電話をかけてきて「お見合い話があるの」と言い出したのです。私は冗談だと思いましたが、母は本気でした。

「いい人なのよ。地元の銀行に勤めてて、実家も近いし！」



母のテンションとは裏腹に、私は心が冷めていくのを感じました。



「お母さん、勝手に話進めないで。私は仕事もあるし、今はそんな気ないの」



そう伝えると、母は不機嫌になり、電話口でため息をつきました。



「A子、いつまで夢みたいなこと言ってるの？ 女はね、タイミング逃したら終わりなのよ」



その言葉に、心がズキンと痛みました。



悪気がないことはわかっていました。



でも、“終わり”と言われた瞬間、母が私を“誰かの妻”としてしか見ていないように思えて、涙がこぼれました。