＜結婚いつなの攻撃＞「女はね、タイミング逃したら終わりなの」詰め寄る母に、娘がついに『涙の反撃』
これは筆者A子が、過干渉な母親との衝突を通して、自立の大切さを学んだエピソードです。親の“悪気のない言葉”が、私の心を傷つけました。
結婚プレッシャーが止まらない母の電話
私は30歳を過ぎても独身で、都内で営業職として働いています。
仕事は忙しいけれど充実していて、恋愛も“焦ってするものではない”と思っていました。
ところが、実家の母は違いました。
実家に帰るたび、結婚・出産・孫の話ばかり。
電話でも「早く孫の顔が見たい」が口癖。最初は笑って受け流していましたが、次第にストレスに。
ある日、母が突然電話をかけてきて「お見合い話があるの」と言い出したのです。
私は冗談だと思いましたが、母は本気でした。
親の“善意”が押しつけに変わる瞬間
「いい人なのよ。地元の銀行に勤めてて、実家も近いし！」
母のテンションとは裏腹に、私は心が冷めていくのを感じました。
「お母さん、勝手に話進めないで。私は仕事もあるし、今はそんな気ないの」
そう伝えると、母は不機嫌になり、電話口でため息をつきました。
「A子、いつまで夢みたいなこと言ってるの？ 女はね、タイミング逃したら終わりなのよ」
その言葉に、心がズキンと痛みました。
悪気がないことはわかっていました。
でも、“終わり”と言われた瞬間、母が私を“誰かの妻”としてしか見ていないように思えて、涙がこぼれました。