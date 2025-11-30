「気が動転して」駐車場で車が暴走…“9台に衝突”後、フェンス突き破り5メートル下の空き地に“転落”　女性運転手は軽傷　トルコ・イスタンブール

トルコ・イスタンブールで、車が突然方向を変え、歩行者に向けて暴走し始める様子がカメラにとらえられた。暴走車は複数の車に衝突し、フェンスを破って空き地に転落した。ドライバーは、「ハンドル操作ができなくなり、気が動転していた」と話している。

通行人に向かってきた暴走車

トルコ・イスタンブールで撮影されたのは、車が消える瞬間だ。

白い車が、画面左の駐車場の出口付近に現れた。

すると突然向きを変え、その先にいた男性めがけて突っ込んだ。男性は間一髪でかわしたが、車は歩道に乗り上げながら暴走していった。

さらに、駐車してあった車9台にぶつかり、最後はフェンスを突き破ると、隣の空き地へ転落した。

車は5メートル下に転落…運転の女性は軽傷

なぜ車は暴走したのか。

現地メディアは、ハンドルを握っていたのは女性で、「ハンドル操作ができなくなって気が動転していた」と話したという。

その後、駆けつけた消防隊が、約5メートル下に落下した女性を救助した。

女性は軽いけがだったという。

（「イット！」 11月27日放送より）