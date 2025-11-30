男子テニス世界6位のテイラー・フリッツ

男子テニスの世界ランキング6位テイラー・フリッツ（米国）がインスタグラムを更新。日本の観光名所・浅草を訪れた様子を公開し、束の間のオフを楽しんでいるようだ。雷門の前でポーズを決める姿に、海外ファンから羨望の声が集まっている。

リラックスした表情だ。ベージュのハーフジップにブラウンのパンツ、キャップを合わせたラフなスタイルのフリッツは、伝法院通りの入口にある特徴的な門など、浅草の特徴的な建築物と写真に納まっている。英語で「東京でエネルギーを補充」と投稿し、充電マークを添えた。

フリッツが自身のインスタグラムに公開した2枚の写真には、海外のファンから様々な反応が寄せられた。

「今が日本を訪れるのに最高の季節だ。ゆっくりと楽しんで!!」

「抹茶はどこ？」

「5日前にそこにいたんだよ」

「すごい」

「私は今日、浅草にいたのに……会えなかった」

「東京＞モルディブ」

「これぞ最高だ」

「素敵だ」

28歳のフリッツは2024年のパリ五輪の男子ダブルスで銅メダルを獲得。直後の全米オープンでは準優勝するなど、世界ランキングを4位まで上げた。今季はウィンブルドンで初の4強進出で、11月24日現在の世界ランキングは6位。日本で英気を養い、新たなシーズンに向かう模様だ。



（THE ANSWER編集部）