『ぼくたちん家』第8話 玄一が絶対絶命 まさかの決断
及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第8話が今夜放送。警察の捜査の手が玄一（及川）のもとに伸びてくる。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第8話 場面カット
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。
■第8話あらすじ
親子のフリが、ついに警察にバレた!? 心優しきゲイのおじさん玄一と、恋人の中学教師・索（手越祐也）は、2人の“かすがい”となる家を買うために必要なパートナーシップ証明書を取得。いよいよ本格的に家探しを開始するはずが、玄一と中学3年生・ほたる（白鳥玉季）がニセモノ親子であることを、警察の松（土居志央梨）に感づかれてしまった。
事情を知らない松は、ほたるが玄一から暴行や脅迫を受けているものと思い込み、玄一を捕まえる気満々。もしかして本当に逮捕されちゃう!? 玄一を心配するアパートの大家・井の頭（坂井真紀）は、松の邪魔をしようと右往左往するが…。
警察の目を気にしながらも、玄一と索はローンの申請に必要な公正証書の作成に取りかかる。財産のことや病気になった時のことだけでなく、2人がいつまでも仲良く暮らしていくために、日常生活の細かいルールも記しておきたい玄一は「1回、シミュレーションしてみません？」。試しにアパートの部屋で共同生活をしてみれば、お互いのこだわりとか気になる部分が見えてくるかも、と思って同居を始めた途端、さっそく玄一の問題点が浮き彫りになる。
一方、玄一を取り巻くみんなにも変化の時がやってくる。ようやくやりたいことを見つけたほたるは、段ボールでせっせと何かを制作。ほたるのロクデナシな父・仁（光石研）も、パートナー相談所の百瀬（渋谷凪咲）も、索の元カレ・吉田（井之脇海）も、新しい人生を歩いていくためにそれぞれ家探しを始めるが…。
そんな中、ついに捜査の手が玄一のもとに伸びてきて、絶体絶命に。全部僕のせい…玄一がまさかの決断!? みんなが集まるクリスマスのアパートで、奇跡は起こるのか。
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
