普段は仲良しの兄妹猫でも一緒に暮らしていれば喧嘩はつきもの。猫パンチを繰り出す妹に自分からは攻撃をしない兄猫の優しさに、視聴者の注目が集まりました。

動画は記事執筆時点で再生回数12.4万回を突破。コメント欄には「可愛いケンカですね」「優しいお兄ちゃん」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：妹猫に顔面をパンチされ続ける兄猫…思わず笑ってしまう兄妹喧嘩の様子】

兄猫にご立腹の妹猫

TikTokアカウント「アロマ ウルフドッグの日常」に投稿されたのは兄妹喧嘩をする猫の動画。普段は仲の良い兄妹猫ですが、何がきっかけか喧嘩が始まったんだとか。妹猫が不機嫌そうに兄猫に飛びかかっていたそうです。

素早い妹猫の拳が何度も頭上から降りかかり、兄猫の耳は後ろに下がり、情けない表情。ひと回り大きな体ですが、強気な妹猫には敵わないようです。

平和的解決を試みる兄猫

どうにかこの場を収めたい兄猫は「まぁ落ち着けよ」と言わんばかりに妹猫に前足をそっと出してみたそう。しかし妹猫の気は鎮まらず。無情にも再び顔にパンチが飛んできてしまったんだとか。

ひたすら顔面ばかり狙う妹猫の容赦のなさに飼い主さんも思わず笑ってしまったといいます。

やられっぱなしではたまらないと兄猫は大きな声で威圧。これには少し妹猫に響いたようで、勢いが少し弱まったんだそう。暴力を振るわずなんとか平和に解決を図る健気な行動に、妹猫への愛情が感じられます。

喧嘩するほど仲がいい

妹猫も静かになり、これで解決と思いきや、そううまくはいきません。怒りのボルテージは再び急上昇し、第2ラウンドが開始してしまったんだとか。

何がそんなに気に入らないのか、妹の怒りの炎は増すばかり。いよいよ後ろ足で立ち上がり、両前足を振り回して兄猫に飛びかかったそう。しがみつかれ叩かれる兄猫はなす術もありません。

とはいえ、実は妹猫の攻撃も怪我をすることはなさそうな可愛らしいパンチ。兄妹猫の平和な小競り合いについつい微笑んでしまう動画でした。

こちらの動画には「顔面以外狙ってこないのがまた面白いwww」「ソフトタッチw」と、兄猫に対して容赦ない攻撃をしつつも、攻撃が可愛らしい妹猫に思わず笑ってしまった視聴者のコメントも寄せられていました。

TikTokアカウント「アロマ ウルフドッグの日常」では飼い主さんの家で暮らす猫たちや犬たちの日常を他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「アロマ ウルフドッグの日常」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。