『べらぼう』第46回 写楽のうわさが江戸市中、江戸城中にも広がる
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第46回「曽我祭の変」が30日の今夜放送される。
【写真】耕書堂に戻ってきた歌麿（染谷将太）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第46回「曽我祭の変」あらすじ】
蔦重は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた。そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太）、2人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛）。この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。
その後、役者絵は完成し、歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す。写楽のうわさは徐々に江戸市中、江戸城中にも広まっていく…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
【写真】耕書堂に戻ってきた歌麿（染谷将太）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
蔦重は納得する役者絵が仕上がらず行き詰まっていた。そんな中、蔦重と歌麿（染谷将太）、2人にしか生み出せない絵を見てみたいと訴えるてい（橋本愛）。この思いに突き動かされ、歌麿が再び耕書堂に戻ってくる。
その後、役者絵は完成し、歌舞伎の興行に合わせて、蔦重は絵師・東洲斎写楽の名で絵を売り出す。写楽のうわさは徐々に江戸市中、江戸城中にも広まっていく…。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。