『ザ・ロイヤルファミリー』第8話 “耕一”目黒蓮と“展之”中川大志の出会い チームロイヤルには亀裂が生じる
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が30日の今夜放送される。
【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』第8話場面カット
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
■第8話あらすじ
亡くなった耕造（佐藤）から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一（目黒）は、栗須に連れられ、北陵ファームのセリ市を見学に行く。そこで、自分が見初めた新馬を椎名（沢村一樹）の息子である展之（中川大志）が競り落としたことをきっかけに2人は親しくなり、耕一は同年代ながら競馬の古い慣習を打ち破ろうとしている展之の考えに惹かれていく。
一方、デビュー戦を飾ったロイヤルファミリーだったが、その後の調子は今一つ。流れを変えようと耕一は大胆な提案をするが、広中（安藤政信）の反対にあう。耕一とチームロイヤルの輪が次第に乱れていく様子に、栗須はこれまでにない難しさを感じていた。
そんな中、展之から「若手馬主の会」に招待された耕一は、チームロイヤルとは違う若い馬主たちの先進的な考えに傾倒していくが…。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』第8話場面カット
