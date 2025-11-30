ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が２９日までにスポーツ報知の独占インタビューに応じ、気になる質問に「〇」「×」で答えた。大谷翔平投手（３１）のＷＢＣ出場、山本由伸投手（２７）の開幕投手の可能性、佐々木朗希投手（２４）の起用法、来季のサイ・ヤング賞争いなどについて語り尽くした。（取材・構成＝柳田寧子、安藤宏太、村山みち）

＊ ＊ ＊ ＊

―大谷は今季「すごく調子がいい時期はなかった」と言っていたが、裏では苦しんでいた？「〇」

ロバーツ監督（以下ロ）「私もそれを感じていた。彼は何かに迷っているようで、多くのボール球に手を出していた。彼が心地よさを感じていないことや、１年を通して一貫性を見つけることに非常に苦しんでいることが感じ取れた。それでも彼は素晴らしい１年を送ったが、実際には１年中ずっと戦っていた。そういう時に私が彼の所に行くこともあるし、打撃コーチたちの所へ行くこともある。ポストシーズン中に苦しんでいたときに、グラウンドで打撃練習をした【注】。それが彼の調子を上向けたと思う」

【注】フィリーズとの地区シリーズで１８打数１安打と苦しみ、リーグ優勝決定シリーズ第３戦前日の練習で今季の開幕後初めて屋外でフリー打撃を行い、第４戦で３本塁打。

―来季も大谷は１番打者か？「〇」

ロ「誰が２、３番を打つかはまだ分からないが、現時点で翔平は１番を打つと思う。彼にはより多くの打席を与えたいと思っている。重要になるのは８、９番の選手。翔平のためにももっと出塁しなければならない」

―来季は大谷に中４日で先発ローテで投げてほしい？「×」

ロ「彼は週に１度投げるので十分だと思っている。我々には６人の先発投手がいるので、中５、６日の休養で投げることが適切だ。山本にとっても、朗希にとってもそれがいいと思っている」

―大谷には父になっても変わらない？「〇」

ロ「彼はいつでも同じ男だ。彼の人生にはいろんなことが起きているが、彼の態度は決して変わらない。いつも同じ人間で、毎日同じだ。彼はとても規律正しく、精神面も非常に強い」

―来季大谷は４年連続のＭＶＰと初のサイ・ヤング賞を狙える？「〇」

ロ「そう思うね。今季、彼は手術明けながら期待以上の投球をした。今オフは（手術などもなく）通常のオフを過ごせる。だから、彼がサイ・ヤング賞を取る可能性は十分にあると思う。ただ、山本も黙っていないだろう」