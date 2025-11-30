『MAMA』TOMORROW X TOGETHER、受賞で決意「幸せに音楽を楽しめるように」
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演した。
【ライブ写真】きらめく世界観を体現したTOMORROW X TOGETHER
TOMORROW X TOGETHERは「VISA SUPER STAGE ARTIST」を受賞。SOOBINは「まず、こんな価値のある賞をいただいて、ありがとうございます。僕たちも MOAの皆さんも、幸せに音楽を楽しめるように、これからも頑張ります」と誓った。
28日、29日の2日間にわたって開催された『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれた。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継された。
【コメント】
■「VISA SUPER STAGE ARTIST」
こんばんは。TOMORROW X TOGETHERです。
SOOBIN：まず、こんな価値のある賞をいただいて、ありがとうございます。僕たちも MOAの皆さんも、幸せに音楽を楽しめるように、これからも頑張ります。応援してください。ありがとうございます。
BEOMGYU：ありがとうございます。そして、また、いい音楽が盛り込まれたアルバムを皆さんにお届けしたいと思います。
※HUENINGKAIが中国語であいさつ
YEONJUN：MOAの皆さん、本当にありがとうございます。1日も早く回復して、皆さんがよい状況に戻ることを願っています。
ここまでTOMORROW X TOGETHERでした。ありがとうございました。
