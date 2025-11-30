サッカーJ2リーグ最終節の第38節全10試合は、29日同時に開催。

J1自動昇格＆プレーオフ争いは、上位7チームに絞られる中、優勝の水戸ホーリーホック、2位V・ファーレン長崎にJ1自動昇格の切符。3位ジェフユナイテッド千葉、4位徳島ヴォルティス、5位ジュビロ磐田、6位RB大宮アルディージャは昇格プレーオフへ。7位ベガルタ仙台は今季のJ1昇格の望みが潰えました。

最終順位が確定したこの日は、各地のスコアが動く度に順位が変動。各チームにとってスリリングな展開となりました。

試合前時点では1位長崎、2位水戸が自動昇格圏内。しかし前半11分にスコアを動かしたのが3位千葉。先制点を奪うと、この時点で2位浮上。さらに前半終盤には長崎が徳島に失点。水戸はスコアレスで同点のまま。前半終了時には、1位千葉、2位長崎が自動昇格圏内、水戸は3位となり圏外に落ちます。

その水戸は後半開始早々に待望の先制ゴールを挙げると、これで3位から1位へ浮上。すると今度は長崎が自動昇格圏外に。その長崎は後半23分に同点ゴールに追いつき、2位浮上。前半終了時首位だった千葉は再び圏外の3位転落。長崎は試合終了間際の大ピンチも、GK後藤雅明選手のスーパーセーブで得点を許さず。熾烈な争いは最後まで続く中、紙一重で長崎がJ1自動昇格の切符をつかみました。

J1昇格プレーオフの争いも、後半に大きく動く展開。7位と圏外だった磐田が後半22分に先制。さらにその後、大宮と仙台が勝ち越しを許すと磐田は5位まで浮上。しかし磐田は後半43分に追いつかれると、一気に圏外の7位に転落。絶体絶命の窮地に追いやられますが、失点から2分後の後半45分に再度勝ち越し。天国と地獄を行き来しながらも、昇格プレーオフ出場を獲得しています。

【最終節の上位陣の試合スコア推移】◆前半11分 千葉 1−0 今治◆前半18分 山口 0−1 大宮◆前半31分 千葉 2−0 今治◆前半41分 徳島 1−0 長崎◆前半42分 山口 1−1 大宮◆後半1分 水戸 1−0 大分、千葉 3−0 今治◆後半9分 山口 2−1 大宮◆後半13分 山口 2−2 大宮◆後半22分 鳥栖 0−1 磐田◆後半23分 徳島 1−1 長崎◆後半29分 千葉 4−0 今治◆後半30分 水戸 2−0 大分◆後半36分 山口 3−2 大宮◆後半37分 仙台 0−1 いわき◆後半40分 千葉 5−0 今治◆後半43分 鳥栖 1−1 磐田◆後半45分 鳥栖 1−2 磐田