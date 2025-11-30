¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÀ¤«¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÀ¤«¡©¡×¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÅú¤¨¤ËÄ¶Ç¼ÆÀ¤Î¥ï¥±
¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÂ»¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê!!¡×
ÆüËÜ¿Í¤ÏÎéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æü¡¹É¬Í×°Ê¾å¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¥¤¥ó¥ÉÅª²¼ÀÁ¤±Ê¸²½¡×¤ÎÀµÂÎ
ºÇ¶á¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¡×¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¼ã¼Ô¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤ä»Ä¶È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥ÉÌ±¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¿Í¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤é¤»¤ë¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐÅª¤Ë³Ú¤À¤·¡¢¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¿Í¤ò»È¤¦¡×¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÆüËÜ¿Í
¤³¤ì¤Ï¥¤¥ó¥É¼Ò²ñ¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥ÉÅª²¼ÀÁ¤±Ê¸²½¡×¤¬¹¤¯¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤¬Â©¤òµÛ¤¦¤è¤¦¤Ë¿Í¤ò»È¤¤¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¿Í¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤È¤·¤Æ´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤¬ÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤òÉô²¼¤ËÇ¤¤»¤ÆÀè¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢Éô²¼¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¢¤Î¿Í¤ÏÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤ò¼«Ê¬¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡¢¤È²×Î©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃÏ°Ì¤Î¹â¤¤¿Í´Ö¤¬³Ú¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡×
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢½êÁ§¤Ï»È¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤ÆÆ¯¤¯Î©¾ì¤Ç¡¢¾å»Ê¤ÏÌ¿Îá¤ò¤¹¤ë¸¢¸Â¤â¤¢¤ë¤·¡¢²¿¤Ê¤éµÁÌ³¤â¤¢¤ë¡×
¡ÖÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¿Í´Ö¤¬³Ú¤ò¤·¤Æ¡¢ÃÏ°Ì¤¬Äã¤¤¿Í´Ö¤ÏÈà¤é¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤«¤é¶ìÏ«¤¹¤ë¡£³Ú¤ò¤·¤¿¤±¤ì¤Ð½ÐÀ¤¤·¤Æ¿Í¤ò»È¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¡×
¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î»×¹ÍË¡¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ËÜ½ñ¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¸½ÂåÆüËÜ¿Í¤ÎÇº¤ß¤Ø¤ÎÆÃ¸úÌô¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤È»×ÁÛ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ë¡È¹¬¤»¤Ê¹çÍý»×¹Í¡É¡×¤Î½¬´·¡Ê°Ê¸å¡Ø½¬´·¡Ù¡Ë¤òÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬°Û¾ï¤Ë¶ì¼ê¤Ê¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤»×¹Í½¬´·¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï°ì¼ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯ÎÅË¡Åª¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë