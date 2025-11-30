進化系とんこつラーメン店の人気メニューを調査しました。

長崎市内を中心に4店舗を展開する「麺也オールウェイズ」。

12月4日には、5店舗目が諫早市にオープンします。

コンセプトは、“長崎に本場を超えた豚骨ラーメンを”。

こだわりのスープと、自慢の自家製麺で作ったラーメンやつけ麺を提供する人気のお店です。

（麺也オールウェイズ時津店 川浪 佑輔 店長）

「お客様に愛され続けるラーメン店を目指して、日々努力を重ねている。麺はスープに合わせて、選び抜いた小麦を使い、伸びにくくコシが強いオリジナルの自家製麺を使用。スープは国産豚骨をぜいたくに使って、旨味とコクを引き出したスープ」

麺也オールウェイズ 時津店の人気メニューです。

【第5位】『久留米屋台らーめん』 980円(税込)

「豚骨ラーメン発祥の地」といわれる久留米。

その屋台仕込みの味を再現したラーメンです。

カリカリに炒めた背脂のコクと、自家製ラードの香ばしさが、強火で炊き上げたスープと重なり自家製の細麺に絡まる一杯です。

【第4位】『ブラウンとんこつ』 950円(税込)

オリジナルの味付けの背脂が、スープのコクを引き立てます。

『ブラウンとんこつ』が第4位。

特製の辛味噌と香油が、更なる旨みを生み出します

濃厚で奥行きのあるラーメンは、新たな定番メニューです。

【第3位】『レモンとんこつらーめん』 950円(税込)

第3位は『レモンとんこつらーめん』です。

濃厚クリーミーな豚骨スープに、さわやかなレモンをプラス。

（麺也オールウェイズ時津店 川浪 佑輔 店長）

「レモンの風味が、脂の重さを感じさせないので、軽やかなコクとさっぱりとした味わいです」

こってりなのにさっぱりで、女性に大人気。

新感覚の一杯です。

【第2位】『長崎あごだし魚介つけ麺』 1,100円(税込)

『長崎あごだし魚介つけ麺』は、あごだしがベースの魚介の旨味と、豚骨を合わせた濃厚スープにもっちりとした太麺がベストマッチ。

おととし、県の特産品新作展で最優秀賞を受賞しました。

【第1位】『白とんこつ』 850円(税込)

オールウェイズの豚骨ラーメンの定番で、原点の味。

第1位は『白とんこつ』です。

（麺也オールウェイズ時津店 川浪 佑輔 店長）

「シンプルなのに、しっかりとしたコクがあります。コシの強い麺の小麦の風味と、とんこつスープの旨味を絶妙のバランスを味わえます」

店の名前に「いつまでも、ずっと選ばれ、愛される店になるように」と願いを込めた「麺也オールウェイズ」。

長崎発の美味しい豚骨ラーメンを、食べてみてはいかがでしょうか？