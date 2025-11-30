◆明治安田Ｊ２リーグ 第３８節 札幌３−０愛媛（２９日・大和ハウスプレミストドーム）

北海道コンサドーレ札幌は今季最終の愛媛戦で３―０で勝利。１６勝５分け１７敗で勝ち点５３の１２位で、２０２５年シーズンを終えた。今季限りで引退となったＭＦ深井一希（３０）は３年ぶりに先発し、後半１３分までプレーした。

５試合ぶりとなる完封劇に、１万８０００人を超える観衆が沸き立った。前半２５分、左クロスを頭で折り返したＭＦ近藤の弾道がゴールに吸い込まれて先制。後半３分にＤＦ家泉がＣＫを頭でたたき込む今季５点目で加点し、同３３分にはＦＷマリオセルジオが２試合連続弾と、ゴールを量産。柴田慎吾監督（４０）が「いいゲームをして、深井を勝利で送り出せたことが何より。そのひと言に尽きる」と笑顔を見せた通り、快勝で引退に花を添えた。

「深井のために」と皆が一つになって戦い、手にした２年連続の白星締め。ＭＦ荒野拓馬（３２）は「チームとしては大きかった」と口にこそしたが、Ｊ２で１２位という結果を誰もが屈辱と感じている。柴田監督は「１年半後にＪ１昇格を達成すべく、クラブ一丸となって努力していきたい」とサポーターに向けて、声を大にした。