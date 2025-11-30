【大ピンチ】「仕事ができる人」と「できない人」を分ける生活習慣・ワースト1

とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

やるべきことは沢山あるのに、何も手につかないことはありませんか？

やるべきことは沢山あるのに、なぜか何も手につかない。

あなたも、そう感じたことはないだろうか？

突然だが、私は特別面白いと思っていなくても、なぜかスマホの画面だけは見続けられてしまう。

友人と話しているときや、風邪で寝込んでいる時でさえもだ。

スマホ依存をとっぱらいたいとき、どうすべきなのだろうか？

邪魔ものを「ツール」に変える

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

フェイスブック、ツイッター、メール、ニュースなどの無限の泉は集中の妨げになるが、だからといって無価値ということではない。

使い始めたときは何かしら目的があったはずだが、そのうちに習慣として定着し、ただアプリをチェックするのがデフォルトになった。だが、どんな無限の泉アプリにも本来の用途や目的がある。

肝心なのは「なんとなく」ではなく、目的をもって使うことだ。アプリの目的に目を向けると、使い方が変わる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

邪魔ものを「ツール」に変えることが重要だと彼らは言う。

Xやインスタグラムを使う際は、「使う目的」をあらかじめ決めておく。

「なんとなく」を潰すことが、自分の時間を取り戻す第一歩だ。

