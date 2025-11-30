サービスが林立するQRコード決済市場に遅れて参戦する、JR東日本の新決済サービス「teppay」。SuicaとPASMOの統合で反撃に出る構えですが、正直、このままでは勝ち目はないと戦略のプロは断言します。しかし、teppayにも“生き残る道”は残されています。PayPayには絶対に真似できない、鉄道会社ならではの「3つの生存戦略」とは？（百年コンサルティングチーフエコノミスト 鈴木貴博）

連載『今週もナナメに考えた 鈴木貴博』をフォローすると最新記事がメールでお届けできます。

大企業では絶対に倒せない

孫正義のPayPay

「なんで今になって？」

そう感じた人も多かったのではないでしょうか。JR東日本のSuicaと東京メトロなど私鉄が発行するPASMOは共通のコード決済サービス「テッペイ（teppay）」を始めると発表しました。

Suicaの場合、モバイルSuicaのチャージ額の上限はこれまで2万円でした。新サービステッペイではチャージの上限を30万円に引き上げたうえでSuicaとしてもテッペイとしても使えるようになるということです。Suicaは来年秋、PASMOは再来年の春にサービスを開始する予定です。

コード決済業界では利用者7100万人のPayPayが圧倒的な存在感をもっています。利用者人数でいえばモバイルSuicaが約3900万人、モバイルPASMOが約500万人と対抗できるだけの利用者はいるのですが、果たして勝つことができるのでしょうか？

競争戦略の定石から客観的に考えると、後発のテッペイが決済市場の中での地位を確立したPayPayに勝つのは非常に難しい状況です。この記事では、

1. 理論的にはどれくらい勝てないのか？

を説明したうえで、

2. 戦略の専門家は勝つための戦略を作れるのかどうか？

についてお話ししたいと思います。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）