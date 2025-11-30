GUCCI日本限定スモールレザーグッズ！ラッキーデーにぴったり

12月の祝祭シーズンは、ラッキーな日が重なる特別な時期。今年の12月は「天赦日」「一粒万倍日」「天恩日」など、幸運を引き寄せる最強の開運日が続きます。これらの吉日には、新しいアイテムを手に入れるのに最適なタイミング！そんなラッキーな時期にぴったりのアイテムとして、GUCCIの日本限定スモールレザーグッズが登場しました。シンプルで洗練されたデザインに、ラッキーモチーフを取り入れたアイテムも。

日本限定のGUCCIスモールレザーグッズ

Courtesy of Gucci

Courtesy of Gucci

GUCCIから2025年12月、幸運の象徴である「ラッキーデー」に合わせて、特別なスモールレザーグッズの日本限定セレクションが登場。

ウィメンズ向けには、ホワイトとラベンダーのバイカラーで仕立てたジップアラウンドウォレットやキーケース、2つ折りウォレットなどがラインナップ。

シンプルでありながら、ライトゴールドトーンのダブルGハードウェアが上品なアクセントに。

また、メンズ向けにはブラックとロイヤルブルーの組み合わせのジップアラウンドウォレットやコインウォレットが登場。シルバーカラーのGUCCIロゴが洗練された印象を与えます。

福袋で新年を彩る♪フェイラー2026年限定ラブラリーコレクション

ラッキーモチーフでさらに特別感

Courtesy of Gucci

Courtesy of Gucci

GUCCIの日本限定レザーグッズには、特別感を引き立てるラッキーモチーフが追加され、ますます魅力的に。

購入者には無料刻印サービスが提供され、アーティストヒグチユウコ氏による猫のモチーフ刻印も期間限定で対応。

さらに、グッチを象徴するGGエンブレムラインの新作ミニバッグや、アニマルやスノーフレークを象ったキーチャームも登場し、遊び心あふれるアイテムが揃っています。

自分へのご褒美や、大切な人への贈り物としてもぴったり。これらの限定アイテムは全国のグッチショップや公式オンラインショップで購入可能です♪

幸運を呼び込む特別なアイテム



2025年12月のラッキーデーには、GUCCIの日本限定スモールレザーグッズで新しい一年を迎える準備を。

幸運を引き寄せるラッキーモチーフや、エレガントなバイカラーのデザインで、特別な日をさらに素敵に彩りましょう♪

年末年始のご褒美や、大切な人への感謝の気持ちを込めて、GUCCIの限定アイテムをお手に入れください。

これらのアイテムは、ポップなカラーやシンプルなデザインが調和し、日常使いにもぴったり。