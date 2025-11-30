サラリーマンで65歳手前、退職金とは別にタンス預金が600万円あります。自宅のバリアフリー改修に使いたいけれど、贈与とみなされる可能性はありますか？

自分名義の現金なら、バリアフリー改修に使っても贈与にならない

まず結論から言うと、あなた自身が貯めた600万円を、自宅のバリアフリー改修に使う場合、贈与とはみなされません。贈与税が問題になるのは、他人（配偶者・子ども・親族など）にお金を渡す場合です。

ただし、タンス預金は銀行口座に出し入れしにくいため、大きな現金を動かす際に「銀行から用途の確認」が行われる可能性があります。



大きな現金を動かすときに注意したい点と、銀行に説明するポイント

タンス預金600万円をそのまま現金払いするより、銀行経由で支払う方が安全 です。

理由は以下のとおりです。



・振込なら「誰へ」「いくら」支払ったか記録に残る

・銀行に説明する必要があっても、書類でスムーズに説明できる

・後から税務署に聞かれても、領収書や契約書が証拠として残る

銀行から「何に使うお金ですか？」と確認された場合も、次の書類を見せれば安心です。



・リフォーム会社の見積書

・工事請負契約書

・工事内容・金額が分かる書面

これらがあれば、銀行が不審に思うことはありません。



バリアフリー改修は補助金や減税が使えることもある

バリアフリー改修は、以下のような制度が適用できる場合があります。



・介護保険の住宅改修費（上限20万円）

要支援・要介護認定を受けている場合に利用可能。

・自治体独自の高齢者向け改修補助

手すり設置・段差解消・浴室改修などで助成が出る地域も多いです。

・住宅特定改修特別税額控除（バリアフリー改修減税）

一定条件を満たすと所得税の控除が受けられる制度です。

タンス預金を使わなくても、工事費の一部を軽減できる可能性があるため、まずは自治体やリフォーム会社に相談するのがおすすめです。



まとめ

タンス預金600万円を自宅のバリアフリー改修に使っても、贈与とみなされることはありません。自分のお金を自分の家に使うだけなので、税務的な問題はありません。

大切なのは、

・見積書・契約書をしっかり保管する

・できれば銀行振込で支払って記録を残す

・工事内容や支払額を説明できる状態にしておく

という「正当な支払いであること」を示す準備です。これらを整えておけば、銀行の確認が入ってもスムーズに対応でき、リフォームも安心して進められます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー