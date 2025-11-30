11月29日、高知競馬場で行われた5R・浦戸湾特別（3歳上・ダ1800m）は、岡村卓弥騎乗の7番人気、リーチアディール（牡7・高知・雑賀正光）が勝利した。3/4馬身差の2着にサノノスピード（牡4・高知・目迫大輔）、3着にディアセオリー（牡8・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは2:04.4（良）。

1番人気で宮川実騎乗、カムランベイ（牡5・高知・宮川浩一）は5着、2番人気で多田羅誠也騎乗、ブラッティーキッド（牡7・高知・工藤真司）は8着敗退。

レース序盤、先行するサノノスピードにディアセオリー、カムランベイ、ミラクルドリームらが続いて先団を形成し、リーチアディールは中団で進行。先頭のサノノスピードに外からディアセオリー、内からカムランベイが迫りつつ最終コーナーを通過。最後の直線で逃げ切りを狙うサノノスピードが再びじわりと抜け出すも、外から猛然と追い上げたリーチアディールがゴール前で見事に差し切って勝利。高知転入後、初の準重賞勝利となった。

「良い結果が残せて安心」

1着 リーチアディール

岡村卓弥騎手

「スタートでは躓いてしまいました。それでもうまく人気馬の後ろに付くことができ、道中での修正ができたと思います。最後の直線もよく伸びて頑張ってくれました。良い結果が残せて安心しました。またよいレースができるよう人馬ともに頑張りますので、応援よろしくお願いします」

リーチアディール 33戦12勝

（牡7・高知・雑賀正光）

父：リーチザクラウン

母：サミーカラー

母父：オペラハウス

馬主：山本将司

生産者：増本牧場

【全着順】

1着 リーチアディール

2着 サノノスピード

3着 ディアセオリー

4着 ビービーベジェサ

5着 カムランベイ

6着 ミラクルドリーム

7着 ダノンペドロ

8着 ブラッティーキッド

9着 ダルムシュタット

10着 スティーヴバローズ

11着 ダノンアーリー

12着 ヤマノアシオト