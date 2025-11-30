SWAG新フレーバー！白濱亜嵐も登場の爽やかレモンミント歯磨き粉

2025年9月24日、オーラルケアブランド『SWAG（スワッグ）』から新たにレモンミントの歯磨き粉が登場！爽快感が長続きするミントと甘酸っぱいレモンが融合した新感覚のフレーバーで、毎日のオーラルケアが楽しくなります。さらに、ブランドアンバサダーを務める白濱亜嵐さんの新しいキービジュアルもお披露目され、フレッシュな世界観とともに新商品の魅力を発信中。

新感覚レモンミント歯磨き粉

SWAGの新しいレモンミント歯磨き粉は、メントール成分を限界量まで配合し、口の中をすっきりリフレッシュ。

ミントの爽快感と、甘酸っぱくフレッシュなレモンの香りが一体となり、毎日の歯磨きが楽しくなること間違いなし！

この新フレーバーは、清涼感が続き、日々のオーラルケアがよりリフレッシュできるように工夫されています。爽快な気分を味わいたい方にぴったりのアイテムです。

ヴァレンティノ ビューティ新作♡キャンドルコレクション登場

白濱亜嵐と共に届ける爽快感

『SWAG』の新しい歯磨き粉には、人気のブランドアンバサダー、白濱亜嵐さんが新キービジュアルとして登場。彼の爽やかな笑顔とともに、新しいレモンミントの魅力を発信しています。

白濱さんのフレッシュでポジティブなイメージと、この歯磨き粉の爽快な香りがぴったりマッチ。彼の登場で、オーラルケアがもっと楽しく、リフレッシュできるひとときに変わります♪

毎日のオーラルケアを楽しく



新しい『SWAG』のレモンミント歯磨き粉で、毎日のオーラルケアをもっと楽しく爽やかに♪爽快感の持続性が高く、気分もリフレッシュできること間違いなし。

白濱亜嵐さんが登場する新キービジュアルとともに、フレッシュな気持ちでケアを楽しんでください。

パッケージも鮮やかなイエローで、バスルームに置くだけで明るい気分に！ウエルシア薬局での先行発売中なので、ぜひお早めにチェックしてみてください。