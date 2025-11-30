¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÂæÏÑ¥Á¥¢¡×¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÏª½Ð¡Ö¥Ù¥ë¡×¥É¥ì¥¹»Ñ¸ø³«¡Ö¿´Â¡ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÇÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ì£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤ÎÎÓê÷¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¡¢28¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£à¾×·âÅª¤Êá¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¡¤¤¤Ä¤âÀ¿¼Â¤Ç¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢Í¦´º¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎÅª¤Ç¡¢¶²¤ìÃÎ¤é¤º¡£Èþ¤·¤µ¤ÏÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±Ç²è¡ÖÈþ½÷¤ÈÌî½Ã¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡Ö¥Ù¥ë¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²«¿§¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥«¥á¥é¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤ÆÅê¤²¥¥Ã¥¹¤òÂ£¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Î»£±Æ¤Î»ÅÊý¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¥ì¥¶¡¼¥Ö¡¼¥Ä¤ä¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿»Â¿·¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ËÆÏ¤¤¤¿¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡ß¥é¥Ö¥Ö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¡×¤â¾Ò²ð¡£¥é¥Ö¥Ö¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÈäÏª¤¹¤ëºÝ¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÒÊý¤Î¼ª¤¬¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤âÈ¯À¸¡£¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥Á¥ç¥³¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¥Ù¥ë¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥Ù¥ë²¦½÷¡×¡Ö¿´Â¡¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¤ÏÂæËÌ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢16ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£21Ç¯¤ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¡ÖRakuten Girls¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌó200¿Í¤Î»²²Ã¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤éÁª½Ð¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÂæÏÑ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤ÆSNS¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô180Ëü¿ÍÄ¶¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¤Ê¤É¤ÇÍèÆü·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢24Ç¯¤«¤é¤ÏÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥Á¥¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥Á¥¢¤âÌ³¤á¤¿¡£ÂæÏÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤ä¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¡£¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆCM¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢YouTubeÇÛ¿®¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£