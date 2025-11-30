卵巣がんの闘病から５月にステージ復帰した歌手の市川由紀乃（４９）が「髪の毛が伸びました」と報告。ウィッグを外した姿をアップした。

３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃昨日の私 ＃抗がん剤治療終えて ＃11ヶ月 ＃おかげさまで ＃ここまで髪の毛が伸びました」とハッシュタグで説明。ライブなどではウィッグを着けており、「ウィッグを付けたまま自宅に戻った時は、外す際の開放感がたまりません。そしてその後は念入りな頭皮マッサージ。お蔭さまで髪もここまで伸びました」と喜んだ。

そして「もう少し時間はかかりますが、またいろいろ髪型を皆さんに見ていただきたいです」とファンに呼びかけ、「＃いろいろな髪型 ＃皆さんお楽しみに ＃副作用なんかに負けない ＃手足の指の痺（しび）れ ＃今を楽しむ ＃卵巣がん ＃市川由紀乃 ＃地毛です ＃嬉（うれ）しい」と投稿した。

市川は２０２３年ごろから生理不順、不正出血や腰痛、鼻血などの症状が表れ始め、先輩歌手の由紀さおりに相談したところ「検査を受けなさい」と諭された。２４年６月上旬に受けた検査で「卵巣腫瘍の疑い」と診断され、医師からはすぐに入院することを勧められた。

同年７月には、悪性腫瘍かを診断するための開腹手術を受けた。その場で簡易検査され、悪性ならば卵巣と子宮、リンパ節、腹膜をその場で切除することになると医師に宣告された。切除後、さらなる精密検査の結果、「卵巣がんステージ１」も判明。同年８月から合計６回の抗がん剤治療も行い、同１２月に治療を終えた。２５年２月に歌手復帰を果たした。そして５月には闘病から復帰後初の単独コンサートを開催した。