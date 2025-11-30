父に元日本ハム、巨人の茂幸氏を持つ右の大砲

高校・大学野球の秋の日本一を決める明治神宮大会（神宮）は14日から6日間、熱戦が繰り広げられた。高校の部では花巻東（東北）の古城大翔内野手（2年）が初戦で高校通算25号を放った。元プロ野球選手の父を持ち、ドジャース・大谷翔平投手の母校で主将を担うスラッガー。何かと注目を集める存在だが、17歳の本音を聞いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

花巻東の主砲に待望の一発が生まれた。

15日の初戦・2回戦の崇徳戦。0-0の6回2死走者なし、4番・古城は木製バットを手に打席に立った。1万3000人の観客の視線が集まる。カウント2-1からの4球目、振り抜いた打球は「カンッ！」という木製特有の乾いた音を残して左中間スタンドへ。大歓声を浴びて生還。両手を叩いて喜びを爆発させた。

「なかなか大舞台で長打が出ることがなかった。1本打てたことは、気持ちの面でも打撃の面でも成長したと思う」。多くの報道陣に囲まれ“全国1号”を冷静に振り返った。

182センチ90キロを誇るスラッガー。日本ハム、巨人で活躍した茂幸氏を父に持つ。神奈川出身で大谷、菊池雄星投手（現・エンゼルス）、史上最多とされる高校通算140本塁打を放った佐々木麟太郎内野手（現・米スタンフォード大）などを輩出した名門・花巻東に進学。1年夏から4番に座り、3季連続で入学以来すべての甲子園を経験した。

初戦前日の14日、大谷がメジャーのMVPを受賞。偉大な先輩もつけた出世番号「17」を入学当初に背負った古城は「翔平さんと同じユニホームでプレーできていることに誇りを持っている。近づけたらいいなという思いが、日に日に強くなっている」と話す。

「古城ジュニア」「大谷の母校」と注目されることへの本音

ただ、プロの注目を集める打棒もさることながら、偉大な父、先輩を持つことで「古城ジュニア」「大谷翔平の母校」と余計に注目を集める存在。新チームで主将も任された大黒柱は本音を明かした。

「期待されていることはチームとして感じている。その中でも自分たちの野球をしっかりとやり抜こうと、チームで意識している。プレッシャーがないわけではないけど、新チームになってからは自分たちの野球ができているかなと思う」

今大会は九州国際大付に7-8で敗れて、準決勝敗退。古城は4打数無安打1四球だった。「自分が還そうという気持ちが強く出てしまって、思い通りの結果が出せなかった」と反省。当確している来春のセンバツを見据え「波を作らずに打率を残して、堅実に守れる選手を目指したい」と成長を誓った。

高校最後のシーズン。名門のプライドを背負って、自身4度目の聖地に立つ。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）