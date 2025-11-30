JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で行われている。27日の第1日のスタート前、既に年間女王を決めている佐久間朱莉（大東建託）が手にしていた練習器具に注目が集まった。

第1日のスタート前。佐久間が手にしたのは、半円のような透明なバッグの中に水が入っている。両手でそれぞれベルトを持つと、スイングのような動きでバッグを投げていた。

中継したU-NEXTの解説者は「腕の動きと体の下の動き、全体の動き、足の裏の動きだとか、そういうものの確認でしょうかね」と話していた。

日本女子プロゴルフ協会が公式Xで実際の映像を投稿。ファンの視線を集めていた。

「こんな練習器具あるのか？！」

「水入りで重さ調整も簡単、家でもすぐ真似できる神ドリルだ」

「こういうのかなり前からある、この使い方は作った側は想定できなかっただろう」

「投網かと、思った」

「独自独特のルーティンだね」

佐久間は既に自身初の年間女王に決定。賞金総額1億2000万円、優勝賞金3000万円の今大会は、29日の第3日を終えて通算1オーバーの21位タイとなっている。



（THE ANSWER編集部）