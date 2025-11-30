天海祐希主演『緊急取調室』特別編の放送が決定 桃井かおり出演の伝説回ふたたび
天海祐希が主演する劇場版『緊急取調室 THE FINAL』の公開を記念し、『緊急取調室』特別編（テレビ朝日系）が、12月19日20時より放送されることが決定した。
【写真】TELASA独占配信『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』場面カットが公開
天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』（脚本／井上由美子）。12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結へ――。
現在放送中の連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム“キントリ”が久々にして待望の再結成を果たし、12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードを交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっている。
第4シーズン（2021年）の第1話・第2話にゲスト出演し、天海と“史上もっとも壮絶な取調べ劇”を展開した桃井かおり。今年9月の「ファン大感謝イベント」では、「終わるには惜しすぎるドラマです」と熱いサプライズメッセージを寄せ、天海らキントリメンバーを大いに沸かせた。
だが、驚くべきことに『緊急取調室』は連ドラ最終シーズンだけでは終わらなかった。劇場版の公開を1週間後に控えた12月19日、ゴールデン帯で『緊急取調室』特別編の放送が決定した。“伝説回”として語り継がれる桃井の出演回が、20時から2時間のスペシャルバージョンで届けられる。
桃井が演じるのは、50年前に人民の連帯を訴えた“7分間の演説”で伝説となり、「黒い女神」と呼ばれた活動家・大國塔子。その後、潜伏していた塔子だが、なぜか50年経った今になって再び動き出し、ハイジャックを敢行。有希子らキントリの取調べを受けることになるのだが…。
この取調べはまさに死闘だ。桃井と天海は初共演でありながら遠慮は一切なく、すべての力と感情をぶつけ合い、魂が震える名シーンを次々と生み出すことになる。天海は撮影を振り返り、「桃井さんはほかの人には持ち得ない雰囲気を持った、素晴らしい俳優さん。“当たって砕けろ”精神で撮影に臨みました。すごく熱かったです!! 夢のような時間を過ごさせていただきました」と高揚する。
一方、桃井も「天海さんは桃井かおり史上最高の俳優です！ すっかり惚れてしまい、撮影最終日には交際を申し込みました（笑）」と、天海への信頼と撮影での充実感をにじませた。
出演者と視聴者の胸に今も鮮烈に刻まれている“天海VS桃井 伝説の芝居合戦”。演技の女神たちが織りなす、胸を揺さぶる名作中の名作をたっぷりと堪能してほしい。
TELASAでは去る11月27日から、レギュラー陣が総出演する配信オリジナルドラマ『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』（全3話）がスタート。3週連続で1話ずつ、地上波の本編放送終了後に配信される。TELASAではドラマの過去全シーズンも一挙配信中だ。『緊急取調室 FINAL CROSSROAD』で重要となる有希子の夫の事件についても、改めておさらいしてみてほしい。
また、TVerでは、12月8日12時から『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」公開記念特集』を開始。『緊急取調室』の過去シリーズを順次、無料配信する。
ドラマ『緊急取調室』特別編は、テレビ朝日系にて12月19日20時放送。
