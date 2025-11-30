¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¼ç±é¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù1·î¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡²£»³Íµ¤¬Éã¿ÆÌò½éÄ©Àï¡¢»Ò¤É¤âÌò¤Ë¤Ïº´Æ£Âç¶õ
¡¡¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË21»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡õ²£»³Íµ¡õº´Æ£Âç¶õ¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤Ç¥®¥å¥Ã¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤È¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç¸¶ºî¤ò³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡£¸½ºß¤ÏÂà¿¦¤·¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é²È»ö¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£°ìÊý¡¢É×¤ÎÆ»É§¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶áÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¡£¿äÍýÎÏ¤Ï¤¤¤Þ°ìÊâ¤Ç¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÀÞ¡È³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¥«¥ó¡É¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤â»Ò¶¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ã¿è¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¡Ä¡©
¡¡»í¿¥¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ»É§¤ÈÎ¼²ð¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ç¡È¸µ¡¦²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡É¤ÎµÈ²¬»í¿¥¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2024 Ç¯¤Ë¥Æ¥ìÅì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡£¥Æ¥ìÅì¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡É×¤Ç·º»ö¤ÎÆ»É§¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²Æ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó 48¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿²£»³Íµ¡£º£ºî¤¬½é¤ÎÉã¿ÆÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤ÇÂç¿Í´éÉé¤±¤Î±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡ØÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡Ù¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿º´Æ£Âç¶õ¡£
¡¡¼ç±é¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤âËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡ª20 Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë²£»³¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØÌò¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¼ç±é ¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡ÊµÈ²¬»í¿¥Ìò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎßÀÃ«¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¼ê»æ¤È´ë²è½ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿´Ìö¤ê¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤Î²¿¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤«¡£¤½¤ì¤ÏßÀÃ«¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¡¢´ê¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ëÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÂç¤¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ëºî¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ï¤³¤¦»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¾Ò²ð¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥¥ã¥¹¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÈÏ¢¥É¥é¤òºî¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊýÃ£¤Èºî¤ë¤â¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È±ÇÁü¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ê³Ø°ì¶Ú¡¢²Ê³Ø¤ÎÅ·ºÍ¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÄ¶¥ê¥±¥¸¥ç¡£
²£»³¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÉ×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤È²ÊÁÜ¸¦¤ò¼¤á
»Ò°é¤Æ¼çÉØ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡¦¡¦¡¦¤¤¤ä²Ê³Ø¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤ª¤½¤é¤¯Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼çÉØ¶È¤ÏÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë²Ê³Ø¤Ë°î¤ì¤¿ßê¤á¤¯À¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¹¥¤¤Ê²Ê³Ø¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²ÈÄí¤ä²ÈÂ²¤¬¹¬¤»¤ÎºÇ¹âÊö¡ª
¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÌò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¥É¥í¥É¥í¤·¤¿´¶¾ð¤ä¤É¤³¤«ÉÔ¹¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬º£ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÍý·Ï¤ÎÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç²Ê³ØÍÑ¸ì¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¸À¤¦¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¹¤®¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¥Æ¥ìÅì¤µ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹Êª¸ì¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤òºî¤ëÊª¸ì¡Ù¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤âËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡ª
20 Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë²£»³¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØÌò¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤È¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£²£»³Íµ¡ÊµÈ²¬Æ»É§Ìò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤«¤éÄ¾É®¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯ÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿Í´Ö¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁá¤¯»£±Æ»Ï¤Þ¤é¤Ø¤ó¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÆ»É§¤Ï¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Ä¤Ï¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±ü¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¸å¤í¤á¤¿¤µ¤È¤«¡¢¿¦¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î³ëÆ£¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éº£¤òÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¿ÆÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Äï¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤Ï¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¶õ¤¯¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ëµ¤³Ú¤Ë¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£º´Æ£Âç¶õ¡ÊµÈ²¬Î¼²ðÌò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ìò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ê³Ø¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÌò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥ÞÀ©ºîÉô ßÀÃ«¹¸°ì
»Ò°é¤Æ¤ÈÉ×ÉØ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡Ä²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÆü¡¹¤½¤ó¤Ê¼«Ìä¼«Åú¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Ä¤¤¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤ÎÊý¤¬Í¥½¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÞÍÇ¤ÊÉ×¤¬»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²æ¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂô»³¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡Ä¡£
Èøºê¾Ìé¤µ¤ó¡¢¼¯ÌÜ¤±¤¤»Ò¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµÓËÜ²È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥Ã¥È³«È¯¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¤µ¤ó¤È¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¾®Àâ²È¤Î¿·Æ£¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯ËÙ¹¾µ®Âç´ÆÆÄ¤Î¸µ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Æ¥³¥ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤±éµ»¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²£»³Íµ¤µ¤ó¤Èº´Æ£Âç¶õ·¯¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¶»¥¢¥Ä¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»í¿¥¤¬¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢É×¤ä¼þ°Ï¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡ÄËÍ¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡õ²£»³Íµ¡õº´Æ£Âç¶õ¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤Ç¥®¥å¥Ã¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤È¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç¸¶ºî¤ò³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡£¸½ºß¤ÏÂà¿¦¤·¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é²È»ö¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£°ìÊý¡¢É×¤ÎÆ»É§¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶áÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¡£¿äÍýÎÏ¤Ï¤¤¤Þ°ìÊâ¤Ç¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÀÞ¡È³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¥«¥ó¡É¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤â»Ò¶¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ã¿è¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¡Ä¡©
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ç¡È¸µ¡¦²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡É¤ÎµÈ²¬»í¿¥¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2024 Ç¯¤Ë¥Æ¥ìÅì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤äÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡£¥Æ¥ìÅì¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡É×¤Ç·º»ö¤ÎÆ»É§¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²Æ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó 48¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿²£»³Íµ¡£º£ºî¤¬½é¤ÎÉã¿ÆÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î°¦¤¹¤ëÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤ÇÂç¿Í´éÉé¤±¤Î±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼±Ç²è¡ØÀ±¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¨¥ê¥ª¡Ù¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿º´Æ£Âç¶õ¡£
¡¡¼ç±é¤Î¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤âËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡ª20 Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë²£»³¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØÌò¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¼ç±é ¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡ÊµÈ²¬»í¿¥Ìò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎßÀÃ«¤µ¤ó¤«¤éÄº¤¤¤¿»×¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¼ê»æ¤È´ë²è½ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿´Ìö¤ê¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤Î²¿¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤«¡£¤½¤ì¤ÏßÀÃ«¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¡¢´ê¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ëÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÂç¤¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ëºî¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ï¤³¤¦»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¾Ò²ð¤¹¤ëÊ¸¾Ï¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥¥ã¥¹¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÈÏ¢¥É¥é¤òºî¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊýÃ£¤Èºî¤ë¤â¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È±ÇÁü¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ê³Ø°ì¶Ú¡¢²Ê³Ø¤ÎÅ·ºÍ¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎÄ¶¥ê¥±¥¸¥ç¡£
²£»³¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÉ×¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ñ¥Ã¤È²ÊÁÜ¸¦¤ò¼¤á
»Ò°é¤Æ¼çÉØ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¡¦¡¦¡¦¤¤¤ä²Ê³Ø¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤ª¤½¤é¤¯Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼çÉØ¶È¤ÏÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë²Ê³Ø¤Ë°î¤ì¤¿ßê¤á¤¯À¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Âç¹¥¤¤Ê²Ê³Ø¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²ÈÄí¤ä²ÈÂ²¤¬¹¬¤»¤ÎºÇ¹âÊö¡ª
¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÌò¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¥É¥í¥É¥í¤·¤¿´¶¾ð¤ä¤É¤³¤«ÉÔ¹¬¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬º£ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹¬¤»¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¿¿¤ÃÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÍý·Ï¤ÎÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç²Ê³ØÍÑ¸ì¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¸À¤¦¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¹¤®¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¥Æ¥ìÅì¤µ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹Êª¸ì¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤òºî¤ëÊª¸ì¡Ù¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¢ö
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤âËÜÅö¤Ë¹ë²Ú¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡ª
20 Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë²£»³¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØÌò¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤È¡È¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£²£»³Íµ¡ÊµÈ²¬Æ»É§Ìò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð±é¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤«¤éÄ¾É®¤Î¤ª¼ê»æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯ÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¿Í´Ö¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁá¤¯»£±Æ»Ï¤Þ¤é¤Ø¤ó¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ìò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÆ»É§¤Ï¡¢¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Ä¤Ï¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£±ü¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¸å¤í¤á¤¿¤µ¤È¤«¡¢¿¦¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î³ëÆ£¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éº£¤òÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯µ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¿ÆÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Äï¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤Ï¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¶õ¤¯¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸µµ¤¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¢¥Ë¥á¤Î¤è¤¦¤Ê²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ëµ¤³Ú¤Ë¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£º´Æ£Âç¶õ¡ÊµÈ²¬Î¼²ðÌò¡Ë
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢²£»³¤µ¤ó¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ìò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ê³Ø¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÌò¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥ÞÀ©ºîÉô ßÀÃ«¹¸°ì
»Ò°é¤Æ¤ÈÉ×ÉØ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡Ä²¿¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡ÄÆü¡¹¤½¤ó¤Ê¼«Ìä¼«Åú¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Ä¤¤¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤ÎÊý¤¬Í¥½¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÞÍÇ¤ÊÉ×¤¬»Å»ö¤ÇË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê²æ¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÄí¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂô»³¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡Ä¡£
Èøºê¾Ìé¤µ¤ó¡¢¼¯ÌÜ¤±¤¤»Ò¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµÓËÜ²È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥Ã¥È³«È¯¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¤µ¤ó¤È¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¾®Àâ²È¤Î¿·Æ£¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Á´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯ËÙ¹¾µ®Âç´ÆÆÄ¤Î¸µ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Æ¥³¥ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤±éµ»¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¤ò¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²£»³Íµ¤µ¤ó¤Èº´Æ£Âç¶õ·¯¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¿Æ»Ò¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¶»¥¢¥Ä¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»í¿¥¤¬¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢É×¤ä¼þ°Ï¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡ÄËÍ¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÊý¡¹¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£