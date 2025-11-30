支援センターでずっとスマホをいじるママ。「お子様から目を離さないで」注意すると『ありえない返事』が！

子育て支援センターで働く知人は、いろいろな親子を目にするそうですが、その中でも少し困った態度を取るお母さんに遭遇したそう。知人から聞いたエピソードを紹介します。

子育て支援センター

私は、子育て支援センターで働いています。



このセンターは、室内で子どもと親がおもちゃで自由に遊んだり、絵本を読んだりして過ごす場所です。

週末にはさまざまな世代の親子が利用しますが、平日の昼間は保育園などに通う前の、小さな子どもとその親が多く来ていました。

気になる保護者

ある日のこと。少し気になる光景が目に入りました。



それは、ずっとスマホを見続けるお母さん。



そのお母さんは2歳ぐらいの子どもを連れていましたが、おもちゃで遊ぶ子どもの横で、かなり長い時間スマホを見続けています。

このセンターでは、利用時の注意点として「親子で遊び、子どもから目を離さないでください」というものがありました。



事故防止目的もありましたが、親子で共に遊ぶことを主体として利用してほしいため、そのような規定を設けています。

同僚とも話し合った結果、私はその規定に基づき、お母さんに声をかけることにしたのです。

お母さんの態度

「お母さん」と、私はできるだけ柔らかく声をかけました。「お子様から目を離すと、思わぬトラブルになる可能性がありますので、見ていていただけますか」と私が言うと、そのお母さんは「はい」と素直にうなずき、スマホをポケットにしまいました。

ところが10分ほど経ってふと見ると、先ほどのお母さんがまたスマホを見ていることに気が付きました。また長い時間スマホを見続けているので、私はもう一度声をかけることに。

「お母さん、お子様から目を離すと……」と私が声をかけた瞬間、お母さんは驚きの行動に出たのです。