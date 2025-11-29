本田技研工業株式会社は、2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権の最終戦が2025年11月23日に鈴鹿サーキットで開催され、TEAM MUGENから参戦するHondaドライバー・岩佐歩夢選手が今季2勝目を挙げ、初の年間ドライバーズチャンピオンに輝いたと発表した。

ポール・トゥ・ウィンで決めた劇的な逆転優勝は、参戦2年目での快挙となり、HondaとTEAM MUGENの協力体制が実を結んだ結果である。岩佐選手は、「今後も世界の頂点を目指して突き進んでいきたいです。」とコメントしており、今後の活躍にも注目だ。

岩佐歩夢選手がスーパーフォーミュラでドライバーズタイトルを獲得

11月23日（日）に鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）にて、2025年全日本スーパーフォーミュラ選手権（SUPER FORMULA）の最終戦となる第12戦が開催され、TEAM MUGEN（チーム・ムゲン）から参戦しているHondaドライバーの岩佐歩夢（いわさあゆむ）選手がポール・トゥ・ウインで今季2勝目を挙げ、参戦2年目で自身初となる年間ドライバーズチャンピオンを獲得しました。

TEAM MUGEN 岩佐歩夢選手のコメント

「絶対に欲しかったチャンピオンを獲得することができて、とてもうれしいです。支えてくれたチーム、スポンサー、Honda/HRC、そして何より応援してくれたファンの皆様ありがとうございました。応援が背中を押してくれたことで、頂点を掴むことができました。スーパーフォーミュラは本当にレベルが高い選手権ですし、シーズンを通していろいろなことがありました。その中には苦しく難しい瞬間もありましたが、振り返ってみれば全てが楽しかったと感じられます。今後も世界の頂点を目指して突き進んでいきたいです。これからも応援をよろしくお願いします」

TEAM MUGEN 監督 田中洋克のコメント

「岩佐歩夢選手がドライバーズチャンピオンを獲得でき、大変うれしく思います。これは岩佐選手とTEAM MUGENみんなの頑張りによるものです。思うような結果につながらなかった時も、岩佐選手自身のチームをつくるという意識で一丸となり全員で努力した結果、タイトル獲得を果たしました。さらに上を目指して、強いチームづくりに励んでまいります。シーズンを支えてくださったスポンサーの皆様、Honda/HRC、そしてファンの皆様に心より感謝申し上げます」

HRC 代表取締役社長 渡辺康治のコメント

「岩佐歩夢選手、劇的な逆転でのチャンピオン獲得おめでとう！岩佐選手や田中監督をはじめとするTEAM MUGENや関係者の皆様、そして、いつも熱心に応援してくださるファンの皆様に心よりお祝いと感謝を申し上げます。岩佐選手は、シーズン序盤の苦しい時期も頂点だけをまっすぐに見据えてそこに向けて道筋をつくり、自らチャンピオンを掴み取ってくれました。それはプロフェッショナルとしての成長と情熱の証です。Hondaはこれからも勝利にこだわり、日本最高峰レースであるスーパーフォーミュラへの挑戦をしてまいりますので応援よろしくお願い致します」

リリース提供元：本田技研工業株式会社