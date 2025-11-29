【カー用品店】売れ筋エンジンオイルTOP10｜選ばれている定番モデルをチェック！【2025年9月最新版】
エンジンオイルは、クルマの心臓部ともいえるエンジンの性能と寿命を左右する重要な要素だ。しかし、粘度やグレード、ブランドが多すぎて迷ってしまう人も多い。そんなときこそ、実店舗で実際に売れている“定番”をチェックするのが早道だ。ここでは 2025年9月の売れ筋エンジンオイルTOP10 を紹介する。
※2025年9月の販売データを元に記事を作成している。
売れ筋 オイル ランキング 1位
オートバックス 1位：カストロール GTX UC
日常使いにちょうどいいベーシックな高性能オイル。高い清浄性と耐久性が魅力で、幅広いユーザーに支持されている。
イエローハット 1位：SHELL HELIX CITY
ストップ＆ゴーの多い街乗りに強い設計。エンジンをしっかり保護しながら、スムーズな走りを実現する。
売れ筋 オイル ランキング 2位
オートバックス 2位：カストロール マグナテック
独自の“磁性分子”が始動時からエンジンを保護。街乗り～通勤ユーザーから根強い人気を誇る。
イエローハット 2位：カストロール マグナテック
信頼性の高いブランドと扱いやすい価格で、多くのリピーターに支持される人気モデル。
売れ筋 オイル ランキング 3位
オートバックス 3位：カストロール EDGE
高負荷走行にも対応する高性能グレード。ハイパワー車や走りを楽しむユーザーに選ばれている。
イエローハット 3位：カストロール EDGE
エンジン性能を引き出すプレミアムグレード。耐熱性・耐酸化性に優れ、長距離ドライブにも向く。
4位～10位
オートバックス
4位：AQ.SCOOP … 自社ブランドでコスパ重視の定番。
5位：モリグリーン … 添加剤による潤滑性の高さが特徴。
6位：クエーカーステート アドバンスト … 高性能エンジンにも対応。
7位：Vantage SPIRIT … 街乗り＋郊外ドライブ派に人気。
8位：モービル1 … 世界的定番ブランド。高い信頼性。
9位：アクトプラス … 幅広い車種に対応する万能タイプ。
10位：シェル シティー … 街乗り重視ユーザーに好評。
イエローハット
4位：モリドライブ リファイン プラス … 国産ブランドでコスパ良好。
5位：モーターオイルSL … PBモデルで入門ユーザーに人気。
6位：MAGMAX ディーゼルライト … ディーゼル車向けで上位常連。
7位：SHELL HELIX UT EURO … 欧州車にも対応する高品質モデル。
8位：MAGMAX GPL プレミアム … 価格と性能のバランスが光る。
9位：GTX ウルトラクリーン … 長距離ドライバーに好評。
10位：クエーカーステート アドバンストD … 高負荷走行にも対応。
まとめ
エンジンオイルは「車種に合っているか」と「使用環境に合っているか」が選び方のポイントだ。今回のランキング上位は、いずれも信頼性と実績を備えたブランドばかり。迷ったら売れ筋モデルを基準に、粘度やグレードをチェックして選ぶと間違いが少ない。特に カストロールとSHELL HELIX は、毎月ランキング上位の常連だ。