日本各地でクマによる被害が急増している。東京でも今年に入ってから目撃例が相次いでおり、「都民もクマ鈴が必要になる日が来る」という声すら聞かれる。

だが、都心部で見られるようになった動物はクマだけではない。自然解説者の佐々木洋氏は、“都会派のフクロウ”が激増していると指摘する。

フクロウが東京に住み始めた「4つの理由」

私が東京都心部で自然観察を本格的に始めてから40年ほど経つが、東京23区内のフクロウに関しては、葛飾区にある都立水元公園などいくつかの場所で、冬季に越冬している個体をほぼ毎年1、2羽見る程度だった。

つまり、フクロウが都心部で繁殖する気配はもともとほとんどなかったと言ってよい。ところが、2000年前後から山手線の内側などでもフクロウがよく観察され、春夏の繁殖ポイントも増えているのだ。

2020年12月25日の日本野鳥の会東京研究部ブログでも、「東京の街にフクロウが…情報をお寄せください」というタイトルで、奥多摩の山地の森林にすんでいたフクロウが東京23区にすみ始めたようだということを伝えている。

フクロウが東京都心部に定着し始めた主な理由は、私は4つあると考える。

1つ目の理由は、「東京都心部にはフクロウの餌がたくさんある」ということだ。

フクロウは小型の哺乳類をよく食べる。クマネズミ、ドブネズミが増加し、あちこちで目につくことは、都会に暮らす人であれば誰でも感じるだろう。フクロウは、これらの主に幼獣を食べていると思われる。

私は、新宿の路地で、夜、道路を横断しているクマネズミの幼獣が突然舞い降りてきたフクロウに襲われる瞬間に出くわしたことがある。しかし、そのときはとり損ね、そのフクロウはすぐ近くの緑地の森の奥へ消えていった。

また、東京都心部の公園の芝生広場や林の地面には、まるで町の中華料理店でよく見る皿に盛ったチャーハンのような土の盛り上がりがたくさんある。これらは「モグラ塚」と呼ばれるモグラの活動あとだ。

東京都心部では、その塚を作ったモグラはほぼ100パーセント、アズマモグラという種類だ。これも、都会派のフクロウはよく食べているようだ。

私は東京23区内の緑地で、フクロウのペリットという不消化物を楕円(だえん)形のかたまりにして吐き出したものを4つ分解してみたことがあるが、4つのうちの3つから、アズマモグラの体毛と骨が出てきた。フクロウは、小さめの爬虫類(はちゅうるい)や大きめの昆虫類もわりとよく食べるが、それらも都市の緑地に相当いる。

「天敵」の減少でフクロウが住みやすい環境に

2つ目の理由は、「東京都心部にはフクロウが営巣できる木がわりと多くなった」ということだ。

フクロウは多くの場合、大木の樹洞に営巣する。東京都心部には、もともとある庭園や寺社の境内などに大木が多いことに加え、公園などに植栽された樹木が時間が経ち大きく成長して、それらの中には樹洞のあるものも多くなってきたことで、フクロウがくらすには好都合な環境になってきたのだ。また、人間のかけたフクロウ用の巣箱を利用する個体もいる。

3つ目の理由は、「東京都心部のカラスが減った」ということだ。

東京都心部のカラスはそれほど減っていないと異論を唱える人もいるが、2025年5月20日更新の東京都環境局のウェブサイトによると、都内約40カ所におけるカラスの合計生息数が、平成13（2001）年度に比べ約80パーセント減少し、東京都庁によせられたカラスに関する苦情・相談件数が、平成13年度に比べ約92パーセント減少したとある。

フクロウの大きな天敵はハシブトガラスを中心としたカラスだ。日中、休んでいる場所をカラスに発見され、何10羽ものカラスの群れに追い回されるフクロウは、バードウォッチャーにはおなじみの光景だ。

カラスは強さが同等、またはそれ以上の鳥を集団で追い払おうとする傾向がある。フクロウは日中でも活動できるのに、主に夜間活動する理由の1つは、カラスを避けるためと考えてよいだろう。

「そのカラスが東京都心部で激減した」というニュースは、フクロウにとってまさに「吉報」なのだ。

そして4つ目の理由は、「フクロウが都会に文字通り適応してきた」ということだ。

