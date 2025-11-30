宇垣美里、“妹”と2ショット「仲良しのお二人」
タレントの宇垣美里が、30日までに更新された自身が主演を務めるテレ東木ドラ24『できても、できなくても』（毎週木曜 深0：30）の公式SNSに登場。劇中で妹役を演じる大原梓とのオフショットが公開された。
【写真】ふっくらお腹の“妹”と2ショットを公開した宇垣美里
本作は、朝日奈ミカ氏の同名電子漫画を実写化し、“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描くドラマ。電子コミック配信サイト「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクトの第2弾として展開されている。
自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠（宇垣）は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男子・月留真央（山中柔太朗）と出会い、ストーリーが進んでいく。
大原が演じる妹・井岡琳は、妊娠を機に結婚し、翠を心配しながらも温かく見守っているという関係性。27日に放送された第8話では、出産に向け幸せいっぱいの琳のもとを訪れた翠と琳のやり取りが描かれた。ふっくらとお腹が大きくなった琳を気遣いながら、「本当にお母さんになるんだなあ」と少し寂しそうな瞳でつぶやいていた。
インスタグラムでは「本当の姉妹のように仲良しのお二人です」とつづり、顔を寄せ合う宇垣と大原の2ショットをアップ。役のままふっくらしたお腹でピースサインの大原を宇垣がぎゅっと抱きしめるなど仲むつまじい姿を披露した。
