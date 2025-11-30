デビュー40周年の歌手、ライブ中の転倒で剝離骨折 車いす生活で人生初の病欠を経験
歌手でタレントの森口博子が、12月4日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
森口博子 ＝テレビ朝日提供
デビュー40周年を迎えた森口。記念イヤーに沢山のイベントを計画していた矢先に、ライブ中に転倒してしまい、足首を剝離骨折してしまったという。
自分ではすぐに復帰するつもりだったが、1カ月近く車いす生活になり、人生で初めて仕事を休むことになったそう。気合が入っていただけに落ち込みもしたが、明るい性格の母が、松葉杖姿を見ても「かわいい写真とりたい」と褒めくれるおかげで前向きになれたと話す。
幼い頃から歌手を目指し、地元にあった平尾昌晃さんの音楽学校に通っていたという森口。デビューの曲のレッスンもしてもらった平尾さんは、病気で急死した。デビュー当時の平尾さんとのレッスン風景のVTRを見ながら、森口は「亡くなったことを忘れて電話をしてしまいそうになる」と涙ながらに語った。
