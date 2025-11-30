¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Ûº£Ç¯¤âÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¡ÖÀ¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¡× ¥á¥ó¥Ð¡¼3Ì¾¤Îº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢4´°Åê¤ÎÎÏÅê¡¢Íèµ¨¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤â
ËÌ»³¤Ïº£µ¨´°Åê¤âÂ¿¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù¤¨¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó2°Ì¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤ê¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Çº£¤ä¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÎÌÌ¡¹¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¥Ï¥àËÌ»³¤Ï9²ó°ì»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÅêµå¤È°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿
¡ÖÀ¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤È¤Ï2023Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¥è¥³¡ÊÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ºòÇ¯¤ÏÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢ËÌ»³ÏË´ð¡¢»³ËÜÂó¼Â¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Î4Ì¾¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤è¤êº£µ¨¤ÏÀ¶µÜ¡¢ËÌ»³¡¢»³ËÜ¤Î3Ì¾¤Ç¼Â»Ü¡£Ç¯¡¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤â¡¢11·î22Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£µ¨¤Î¡ÖF FES2025¡×¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¥á¥ó¥Ð¡¼3Ì¾¤Î¡ÉËÜ¿¦¡É¤Ç¤¢¤ëº£µ¨¤Î³èÌö¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡È¥¥è¥³¡É¤³¤ÈÀ¶µÜ¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿138»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.272¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢65ÂÇÅÀ¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ÂÂÇ¿ô¤Ï143ËÜ¤È¡¢ÀË¤·¤¯¤â¤¢¤È1ËÜÂ¤é¤º¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ°È¾Àï¤Ë³èÌö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1·³´°Áö¡£ÂÇÀþ¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹âÂ´9Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ï¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤ÁÈá´ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ØÆ³¤¯³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡È¥³¥¦¥³¡É¤³¤È¡¢ËÌ»³¤ÏÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£Æâ18»î¹ç¤ÇQS¡¢4´°Åê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î9¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î1.63¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï9²ó°ì»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢ÏÃÂê¤â¸Æ¤ó¤À¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö57¡×¤«¤é¡Ö15¡×¤ËÊÑ¹¹¤ÈµåÃÄ¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤è¤ê¡¢Íèµ¨³«Ëë¥«¡¼¥É¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢2ÀïÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌ»³¡£Íèµ¨¤âÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ÇÆó·å¾¡Íø¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡È¥¿¥¯¥³¡É¤³¤È»³ËÜ¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ27»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï3.51¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï36»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.82¡¢¤µ¤é¤ËÃæ·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¾¡¤ÁÀ±¤Ï6¾¡¤È¡¢ÅÐÈÄ»î¹ç¤ÏµÕÅ¾¤âÂ¿¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÅêµå¤òÂ¿¤¯¸«¤»¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤ëÅêµå¤â¤¢¤ê¡¢2ÅÙÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÍèµ¨¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¶µÜ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤âº£¤ä¡¢ÅêÂÇ¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤³¤½ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ç¡¢°ìÁØ¡¢ÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]