「正直言って自分の力不足」――阪神・伊原陵人が語った“プロの壁” 見えぬところで丸裸にされた虎の新人に生じていた異変
夏場以降に勝ち切れなくなった伊原。本人が語った「課題」となった(C)産経新聞社
徐々に出始めたボールの異変
“次点”でタイトルを逃した阪神の伊原陵人は、しっかりと現実を受け力強く前へ進んだ。
「正直言って自分の力不足。タイトルは自分の力でつかむもの。ただただ自分の実力不足だと思っている」
11月26日、都内で行われた「NPB AWARDS」で、ヤクルトの荘司宏太がセ・リーグの新人王に決まった数時間前、次点に終わった伊原は球団事務所で契約更改に臨んでいた。来季年俸が2000万円増となったように、プロ1年目の2025年シーズンは即戦力の名に違わぬ活躍でリーグ優勝に貢献。新人王は逃しても、25歳は悔しさを表に出すことなく、むしろ原動力に変えようとしていた。
「（チームの）連覇のためにも、この成績じゃ足りない。前半良くて、後半悪かったのは何かが絶対あるはず。全部洗い直して、成長のきっかけにする」
今季は春季キャンプから実戦でアピールを続け、ブルペンの一員として開幕1軍入り。その後、藤川球児監督の判断で満を持して先発ローテーション入りを果たし、4月20日の広島戦（甲子園）でプロ初先発を飾って12球団の新人最速勝利を挙げるなど6月までに5勝を積み上げた。この時点で「新人王は伊原」の声は多く、プロへの順応も快調に見えた。
ただ、目に見えないところで“プロの壁”は迫ってきていた。
「すごい疲れたなというところを感じるというより、見えないところで投げるボール、走る身体の動き、ウエートというところに少しずつ（疲労が）現れているというのはトレーナーの方と話して気づいてきた部分ではあった」
6月下旬から夏にかけて春からの蓄積疲労が徐々にボールに出始めた。9試合連続で白星から遠ざかり、その間だけで6連敗。結局、6月8日のオリックス戦で挙げた5勝目が最後の白星になってしまった。
「失速」と言えば簡単だが、本人が痛感していたのは、プロの打者の対応の早さだという。「もちろんデータも出ますし、相手も見慣れてきて対応してくる。そういうことができるバッターしかプロにはいないと思うので」と語る伊原は、開幕当初はほとんどの打者が初顔合わせで、投手有利の状況を生かして着実に結果に繋げてきた。それでも対戦を重ねていく中で「伊原陵人」は各球団の精鋭スコアラー、アナリストに丸裸にされた。そして研究をされた上で、自分のボールにも多少の異変を感じていたという。
伊原に1軍での“疾走”を願っていた藤川監督。そんな指揮官の想いも新人には刺激となった(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
本人が自己分析した「失速」の要因
「前半に比べると僕のボール自体も横ブレだったり、縦ブレだったり、非常にあったと思う。自分のボールを投げ切れていない部分を打たれているボールもある」
相手の読みや分析を上回るようなボールを投げきれなかった。それが失速の要因の1つだったと自己分析した。だからこそ、大きな不安を抱えて1年を終えることはなかったといい、「自分のボールを投げれば抑えられることも分かった。パフォーマンスをしっかり発揮すれば、試合は十分通用するんじゃないかなと思ったので」と大きな収穫も得た。
何より、大きな故障もなく1年間、1軍で走り抜けたのも大きい。藤川監督は常々、伊原に関しては「後ろを振り向くことなく駆け抜けて欲しい」と1軍での“疾走”を願っていた。本人もようやく「1年間は正直あっという間で1日、1日はすごく濃くて。どの時間も大切ですごい成長できる時間だった」と後ろを振り返った。
真価が問われるプロ2年目。その準備期間となる今オフに取り組む課題は明確だ。
「ストレートが基本になってくる。その中で平均球速だったり、マックス（最速）は正直物足りないなと思っているところもあるので。まずはそこをしっかり上げたい」
その前段階として映像を見返して1年の振り返りも行う予定で、「なぜ良かったのか、どういう時に悪かったというところをフォームだったり、時期だったりを反省した中でどういうトレーニングが必要か見つめ直せたら」としっかりと順序立てながら、“自分磨き”に着手する。投球フォームに関しては、専門のトレーニング施設で土台を作るプランを温めている。
今季は先発、中継ぎを経験。それぞれのやりがい、難しさを経験した伊原は来季のポジションについて「絶対にこっちが良いというこだわりは無いので、どちらでもチームが必要としてくれるところで活躍したい。両方できるのを持ち味としてる」とチーム事情などに合わせ、投げる場所に対応していくつもりでいる。そして、今季に獲れなかった“冠”への思いも強くした。
「（来年以降）もちろん獲れるタイトルは獲りたいと思ってますし、どんどん高みを目指して、他のチームも素晴らしいピッチャーがたくさんいるので負けないように一生懸命頑張るだけかなと思います」
無冠に終わった1年目を原動力に、伊原は更なる高みを目指していく。
