「ほめる」「教える」だけでは足りない！　子どもの「考える力」を伸ばすために欠かせないもう1つの心得

子どもの学力向上には、大人の接し方が重要だ。しかし、褒めて教えても、そう簡単に伸びはしない。大切な「粘り強さ」が育っていないからだ。難問に直面してもひるまず、めげずにチャレンジし続ける気持を子どもの内面に育むにはどうすればいいか。急成長を遂げている「りんご塾」代表・田邉亨氏の『本物の算数力の育て方』よりお届けする。

単純にほめるだけでも成績は上がる

学力の向上を目指すなら、大人（とくに保護者）の接し方が大切であることは言を俟（ま）たない。10の大学で約1万5000人に数学を教え、さらに約200の小・中・高校で出前授業を行った経験があるという芳沢光雄先生（桜美林大学名誉教授）は、こう述べている。

たまに年配の方が小学生か中学生に対して、「〇〇ちゃんのお父さんもお母さんも数学が苦手だから、血筋からいって〇〇ちゃんが苦手なのは仕方ないよ」という光景を目にします。その方は、数学が苦手なことを慰めているつもりでしょうが、「数学が苦手」という意識を強めているだけで、迷惑千万なことです。

もちろん、反例はいくらでもあります。私は学生・大学院生時代に家庭教師で多くの生徒の点数UPに成功しましたが、生徒のできる面を評価して、「キミは苦手どころか意外とできるじゃないか」などと言って、自信をもたせることを大切にしました。自信をもつと、問題を落ち着いて考えることができるようになるので、それだけで試験の点数は20点ぐらい上がったことを思い出します。

＊『数学の苦手が好きに変わるとき』（ちくまプリマ―新書）26ページ

キーワードは自信だ。自信がつけば、難問を前にして臆することは減るだろう。

だが、粘り強く考え続ける算数力は、それだけでは育たない。

「教える」のは砂漠に水をまくに等しい

駆け出しの塾講師だったころ、僕は解法を生徒にわかりやすく説明するのがいい先生だと思っていた。まず制限時間を決めて問題を出す。そして時間がきたら子どもたちを注目させ、解き方を明かして〈ああ、そういうことか〉と納得してもらう、そのくり返しを続けていた時期があった。

だがある日、そんな「講師→生徒」という、一方的な教え方ではダメだと思い知らされる出来事が起こった。その日の授業のあとで僕は、単元のなかで1ヵ所、誤りを教えていたことに気づいた。そこで翌週、あわてて生徒たちにこう謝ったのである。

「ごめん、このあいだ僕はこう教えたけど、ちょっと違ってたみたいなんだ」

ところが子どもたちは、僕が前回教えた内容を、誰も、何も覚えていなかった。

大人が一方的に教えるという行為は、このような「砂漠に水をまく」ような結果に終わりやすい。子どもたちが解説を「聞くだけ」になってしまい、考えないから記憶に残らないのだ。当然、思考する姿勢は身に付かないし、思考力も育たない。

算数の醍醐味は「考える」こと自体にある

子どもたちは何のために算数をやるのだろう。論理的思考を通じて、具体的な問題群のなかから抽象的かつ普遍的な法則を見出す、そういう練習をするためにやるのだと僕は思う。たとえば、計算式がいくつか与えられたとする。子どもが粘り強く考えて共通した解法を見つけ出し、自力で解けたなら、立派に算数をしたことになる。

ところが先生から解法を教えられ、それを使って式を解いたとしたら、どうだろう。それは単なる計算という作業になってしまう。計算作業に慣れることに、意味がないわけではない。だが作業ばかりでは伸びない大切な力が間違いなくある。

また、算数・数学の醍醐味は「考える」ことそのもののなかにあると思う。自分で考えたから、問題が解けたときの喜びも大きくなるのだ。先生が一方的に「教える」のは、ある意味では「考える機会」と、その結果おとずれる「喜び」を奪ってしまう行為と言えなくもない。考える機会も喜びもないのでは、算数を好きになれない子が増えて当然だ。

だから僕は、現在の「りんご塾」では「教えない教え方」を実践している。それは『本物の算数力の育て方』第1章に登場した先生方がやっていたような教え方であり、同じような接し方をすることを読者にもおすすめしたい。記事後編で具体的に紹介する。

