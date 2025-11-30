神スタイルも美脚もあらわに…ミス・コリア出身ゴルファー、夜のミニスカウェアSHOTで魅力発散【PHOTO】

ミス・コリアにも出演した韓国の美人ゴルファー、キム・ソルビのプロポーションがファンの間で話題だ。

【写真】キム・ソルビ、“驚異”の神スタイル

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。

「新しい魅力的な人たちと〜可愛くて目の保養になる日」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、友人ゴルファーたちとラウンドを回るキム・ソルビが写っている。皆タイト目なトップスとミニスカートをあせたゴルフウェア姿で、モデルさながらの美貌を堂々と披露している。

キム・ソルビはグレージュカラーで統一したウェア姿で、メリハリ感のあるスタイルやスラリと伸びる美脚を惜しげもなく見せつけ、多くのゴルフファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「眩しいぐらいに美しい」「可愛い！」「目の癒し」「お姫様…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

キム・ソルビは1995年4月7日生まれの30歳。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会し、ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）など下部ツアーで主に活動を続けたゴルファーだ。2020年にはプロゴルファーとしては異例ながら「ミス・コリア」ソウル本選に出場し、「スポテイナー賞」を受賞するなど、モデルさながらの美貌で人気を博している。

昨年にはSBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）に出演するなど、ゴルフの技術やノウハウを視聴者に伝授する活動を続けている。